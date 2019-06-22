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Часть российских авиакомпаний прекратила продажу билетов в Грузию

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  • 22.06.2019, 14:47
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Приказ Путина начал выполняться.

Некоторые российские авиакомпании уже начали выполнять указ президента РФ Владимира Путина о запрете авиарейсов в Грузию.

Об этом сообщает грузинский портал Rustavi2.

Ранее президент РФ Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки в Грузию.

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, запрет на полеты и поездки останется в силе до тех пор, пока не будут «устранены все угрозы российским гражданам в Грузии и не нормализуется ситуация в стране».

Напомним, что 20 июня в грузинском парламенте должно было состояться заседание Межпарламентской ассамблеи православия. Ее возглавляет депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ), который в тот день приехал в Тбилиси.

Для выступления ему предоставили кресло спикера в парламенте Грузии, причем говорил Гаврилов по-русски. С учетом того, что РФ оккупировала Абхазию и Южную Осетию, это возмутило оппозицию, в зале произошел конфликт. Гаврилову пришлось под охраной покинуть здание, а затем вместе с делегацией РФ срочно улететь из Грузии. На улицах Тбилиси начались протесты: к вечеру у здания парламента собрались до 10 тыс. человек.

Вечером 20 июня в Тбилиси участники оппозиционного митинга ворвались на территорию парламента Грузии. Во внутренний двор парламента вошли несколько сотен человек.

Позже полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ для разгона демонстрантов. По последним данным, в протестах пострадали 240 человек. Полиция Грузии задержала 305 человек.


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