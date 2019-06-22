В Минске за полгода построили на 38% меньше жилья, чем в прошлом году 1 22.06.2019, 14:50

Объемы строительства жилья в столице продолжают сокращаться.

За полгода в белорусском столице построили 2,2 тысячи квартир, что на 37,9% меньше, чем за такой же период прошлого года.

В январе-апреле в Минске построили на 37,9% меньше квартир, чем за такой же промежуток времени в прошлом году, сообщает БелаПАН со ссылкой на Белстат.

Всего в белорусском столице за полгода построили 2,2 тысячи квартир. 19% построенного жилья - для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.

11 марта Александр Лукашенко принял с докладом председателя Мингорисполкома Анатолия Сивака. Диктатор заявил, что объемы строительства жилья в столице будут ежегодно сокращаться, а основной акцент будет делаться на развитии городов-спутников.

Средний прирост населения в городах-спутниках за 9 лет - 11%. В некоторых из них жителей наоборот стало меньше.