Украина и страны НАТО активизируют обмен разведданными 22.06.2019, 14:55

Представители Минобороны и НАТО подписали меморандум о взаимопонимании в сфере разведки.

Украина договорилась о наращивании взаимодействия с разведывательными структурами НАТО. Об этом пресс-служба Министерства обороны Украины.

Уже сейчас готовятся совместные разведывательные оценки действий России. Представители ГУР МО Украины и НАТО подписали меморандум о взаимопонимании в сфере разведывательной деятельности.

Во время переговоров с руководителями разведывательных структур государств-членов НАТО начальник ГУР генерал-полковник Василий Бурба обнародовал очередные доказательства военной активизации страны-агрессора на оккупированных территориях Украины и вблизи границ стран Европы.

Разведчики Украины и стран Балтии наладили обмен опытом противодействия российской агрессии по ключевым направлениям разведывательной деятельности, в частности, в области кибернетической разведки.

По данным опроса центра Социс и Комитета избирателей Украины, 71,2% украинцев положительно относятся к Европейскому союзу, 55,6% - НАТО.