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Медики назвали простой способ омоложения

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  • 22.06.2019, 14:58
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Регулярные занятия спортом способны особенным образом воздействовать на кожу.

Это связано с активным производством эндорфинов, а также усилением кровообращения.

Усиление кровотока в паре с учащенным сердцебиением, отмечают дерматологи, помогают доставить коже необходимые ей питательные вещества. Кроме того, на фоне потоотделения происходит очищение пор, однако это актуально только в тех случаях, когда на лице отсутствует макияж. В местах скопления пота также может проявляться раздражение, поэтому пораженные зоны лучше дезинфицировать и не использовать полотенца, предлагаемые в фитнес-клубах.

При этом при физических нагрузках важно сохранять баланс и не перетруждать свой организм. При наличии проблем со здоровьем рекомендовано сперва проконсультироваться с врачом и лишь потом начинать заниматься.


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