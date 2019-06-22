закрыть
22 июня 2019, суббота, 15:58
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

К голодающим «Матерям 328» присоединилась еще одна активистка

1
  • 22.06.2019, 15:05

В Пуховичском районе продолжают голодовку активистки движения «Матери 328».

22 июня к ним присоединилась еще одна женщина Лариса Жигарь, сообщает «Радыё Свабода» со ссылкой на БелаПАН.

«Как и мы, она настроена голодать до конца. Уехал Стас Цыбинский, который несколько дней поддерживал нас в голодовке. Ему нужно на работу, кроме того он уже терял сознание и врачи посоветовали ему выйти из голодовки. Еще одна из матерей, Светлана Витковская, которая голодала с нами три дня, вчера уехала домой в Брест», - сообщила активистка движения «Матери 328» Алла Берналь.

Сейчас голодовку держат четверо человек. Ожидается, что в ближайшие дни к ним присоединится еще несколько родственников осужденных по «наркотической» статье 328.

«Сегодня утром к нам снова приезжали врачи, измерили давление - оно, конечно, падает. Наша Людмила Кулинич отказалась от госпитализации в письменной форме», - отметила активистка.

21 июня в деревне Остров Пуховичского района местные милиционеры задержали участницу голодовки «Матери 328» Светлану Витковскую. Женщину держали в Свислочском отделении милиции более 4 часов, потом отпустили.

Что важно знать о голодовке «Матери 328»

11 июня активистки движения «Матери 328», дети которых отбывают наказание по наркотической статье, объявили голодовку.

Участники голодовки требуют:

- Встречи с Александром Лукашенко;

- Гуманизации антинаркотического законодательства;

- Пересмотра дел по 328-й статье;

- Убрать из закона понятие «особо опасные наркотики»;

- Отставки председателя Верховного суда Валентина Сукало;

- Амнистии для несовершеннолетних;

- Роспуска «палаты представителей» «национального собрания».

13 июня 2019 года «палата представителей» во втором чтении приняла поправки в статью 328. Минимальный срок лишения свободы за незаконное обращение наркотиков уменьшили на 2 года.

В апреле-мае 2018 годe активистки «Матери 328» провели 15-дневную голодовку в Калинковичах на Гомельщине и в Пуховичском районе на Минщине, а также 10-дневную голодовку в Лиде. Участники голодовки требовали пересмотра жестких приговоров, которые выносились с 2013 года по 328 статье (от 5 до 25 лет лишения свободы), а также изменений в законодательстве.


популярное за неделю

Мнение

Деньги из воздуха, или Грабеж среди бела дня
Деньги из воздуха, или Грабеж среди бела дня Михаил Пастухов
Суд над Россией
Суд над Россией Виталий Портников
Париж стоит мессы
Париж стоит мессы Валерий Карбалевич
Церемония после расстрела
Церемония после расстрела Ирина Халип