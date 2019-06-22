К голодающим «Матерям 328» присоединилась еще одна активистка 1 22.06.2019, 15:05

В Пуховичском районе продолжают голодовку активистки движения «Матери 328».

22 июня к ним присоединилась еще одна женщина Лариса Жигарь, сообщает «Радыё Свабода» со ссылкой на БелаПАН.

«Как и мы, она настроена голодать до конца. Уехал Стас Цыбинский, который несколько дней поддерживал нас в голодовке. Ему нужно на работу, кроме того он уже терял сознание и врачи посоветовали ему выйти из голодовки. Еще одна из матерей, Светлана Витковская, которая голодала с нами три дня, вчера уехала домой в Брест», - сообщила активистка движения «Матери 328» Алла Берналь.

Сейчас голодовку держат четверо человек. Ожидается, что в ближайшие дни к ним присоединится еще несколько родственников осужденных по «наркотической» статье 328.

«Сегодня утром к нам снова приезжали врачи, измерили давление - оно, конечно, падает. Наша Людмила Кулинич отказалась от госпитализации в письменной форме», - отметила активистка.

21 июня в деревне Остров Пуховичского района местные милиционеры задержали участницу голодовки «Матери 328» Светлану Витковскую. Женщину держали в Свислочском отделении милиции более 4 часов, потом отпустили.

Что важно знать о голодовке «Матери 328»

11 июня активистки движения «Матери 328», дети которых отбывают наказание по наркотической статье, объявили голодовку.

Участники голодовки требуют:

- Встречи с Александром Лукашенко;

- Гуманизации антинаркотического законодательства;

- Пересмотра дел по 328-й статье;

- Убрать из закона понятие «особо опасные наркотики»;

- Отставки председателя Верховного суда Валентина Сукало;

- Амнистии для несовершеннолетних;

- Роспуска «палаты представителей» «национального собрания».

13 июня 2019 года «палата представителей» во втором чтении приняла поправки в статью 328. Минимальный срок лишения свободы за незаконное обращение наркотиков уменьшили на 2 года.

В апреле-мае 2018 годe активистки «Матери 328» провели 15-дневную голодовку в Калинковичах на Гомельщине и в Пуховичском районе на Минщине, а также 10-дневную голодовку в Лиде. Участники голодовки требовали пересмотра жестких приговоров, которые выносились с 2013 года по 328 статье (от 5 до 25 лет лишения свободы), а также изменений в законодательстве.