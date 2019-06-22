Туск: Соглашение о Brexit не подлежит пересмотру 22.06.2019, 15:18

Евросоюз с нетерпением ожидает совместной работы с новым премьер-министром Великобритании.

Но Евросоюз не готов к пересмотру соглашения о Brexit. Об этом заявил глава Европейского совета Дональд Туск по итогам саммита ЕС 21 июня, сообщила пресс-служба Евросовета.

Туск заявил, что ЕС с нетерпением ожидает совместной работы с новым премьер-министром Великобритании и хочет завершить Brexit с соглашением, но в то же время лидеры были поинформированы о состоянии планирования на случай выхода без сделки.

"Мы открыты для переговоров, когда речь заходит о декларации о будущих отношениях между Великобританией и ЕС, если позиция Соединенного Королевства будет меняться, но соглашение о выходе не подлежит пересмотру", – сказал глава Евросовета.

Решение о выходе из ЕС Великобритания приняла во время референдума в июне 2016 года. Тогда 51,9% британцев проголосовали за выход из сообщества. Дату выхода назначили на 29 марта 2019 года.

В ноябре 2018 года Евросоюз и Великобритания согласовали на уровне переговорщиков 26-страничную декларацию о будущих отношениях. Однако документ так и не был ратифицирован, поскольку в январе британский парламент не поддержал правительственный проект соглашения о Brexit. В марте Палата общин повторно не одобрила проект соглашения.

На саммите 10 апреля лидеры ЕС утвердили отсрочку Brexit до 31 октября 2019 года.

В Евросоюзе неоднократно исключали возможность пересмотра соглашения о Brexit.

7 июня премьер-министр Великобритании Тереза Мей покинула пост главы Консервативной партии, но продолжает исполнять обязанности премьера, пока не будет избран новый лидер.

Один из претендентов на должность главы Консервативной партии, министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявлял, что ЕС может пойти на пересмотр соглашения о Brexit.