Путинская Россия всегда будет токсична в независимых странах-соседях Дмитрий Литвин

22.06.2019, 15:38

Как ни странно это говорить, но сегодня мы все грузины.

У нас тут пока транслируются новости, как правило, из русскоязычных источников, что типа все уже в Тбилиси закончилось и всех разогнали. Но нет. Оппозиция там объявила о новой акции, да и сам факт травмирования при разгоне почти 250-ти человек поспособствует мобилизации протеста и наращиванию эмоций. Гнев же никуда не делся, плюс добавился новый. Тем более что его причина вполне справедлива.

В парламенте Грузии на почетном месте выступил какой-то олух из России – депутат, как считается, поддерживавший расчленение Грузии. Теперь он наговаривает в Москве истории, что типа это американцы направляли протесты после его выступления. Чем больше наговорит, тем больше добавит возмущения. И все это на фоне того, что в Грузии вообще-то готовятся к парламентским выборам. И если не на акциях протеста, то на выборах все это сыграет. Почему это важно для нас?

Путинская Россия во всех своих проявлениях будет всегда токсична в независимых странах-соседях. У нас тоже возможно, что в парламенте или где-то еще какие-нибудь олухи, работавшие на путинизм, в какой-то момент появятся и начнут претендовать даже на что-то почетное. Должен быть стандарт реакции на такое от самого общества, даже если власть будет не в состоянии вести себя достойно, как в Грузии. И вот Грузия сейчас задает такой стандарт.

Дмитрий Литвин, «Фейсбук»