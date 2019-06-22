«Это не страна для жизни, а концлагерь» 22.06.2019, 15:49

Фото: svaboda.org

Из-за показухи перед Лукашенко погиб гомельчанин, а его жизнь оценили в $5000.

33-летний житель Гомеля Кирилл Романов погиб во время авральных работ перед приездом Лукашенко. Он работал водителем спасательного отряда Гомельского химзавода. В день смерти Кирилла и его коллег отправили мыть коровники, так как должен был приехать Александр Лукашенко, сообщает «Радыё Свабода».

Молодой человек упал с крыши и погиб. Химзавод не считает себя виновным, отказывает родителям в полной компенсации морального вреда. В ноябре 2017 года Буда-Кошелевский район готовился к приезду Лукашенко. В хозяйствах велись авральные работы. «Наведения порядка на земле. Именно это стало основным лейтмотивом рабочей поездки Лукашенко в Гомельскую область », - писала газета «СБ - Беларусь Сегодня» по итогам поездки главы государства в Буда-Кошелевский район. Водителю-спасателю Кириллу Романову «наведение порядка на земле» стоило жизни.

Хозяйство «Морозовичи-Агро» - структурное подразделение Гомельского химзавода. Мыть крышу коровника в обязанности Кирилла Романова, водители спасательного отряда, не входило. Но руководство послало на аврал - мыть и красить крышу коровника в конце ноября. Спасатели химзавода чистили на крыше световые фонари - проемы, закрытые поликарбонатом. Кирилл наступил на поликарбонат и упал с высоты 6,6 метра на бетонный пол. Он погиб на месте. Вдовой осталась молодая жена с двумя маленькими детьми - трех и шести лет на тот момент.

За «обосранных» коров - уголовные дела, за гибель человека - дисциплинарное взыскание

«Сын говорил, что не мог отказаться от работы, хотя она и не входит в его обязанности. Ведь, как и другие рабочие, он был связан контрактом, кредитами. Руководство говорило: кому что не нравится - за ворота», - говорит Анна, мать Кирилла. Она пересказывает слова сына, что «такого маразма еще не видел: одни красят крышу - и это в ноябре, в туман и изморозь, другие навстречу им моют крышу».

Фото: svaboda.org

Молодой человек работал без страховки. Потом инспекция по труду будет утверждать, что при небольшом уклоне крыши страховка «не положена». Командир военизированного спасательного отряда руководил работами по телефону - сам не был на месте. «Контроля не было, о безопасности никто не думал. Кто погиб - тот и виноват в нарушении правил безопасности. Документы все подчистили, все у начальников хорошо. Получили за смерть сына дисциплинарные взыскания. Начальству надо было выслужиться», - говорит мать покойного. Она добавляет, что у руководства завода - «нечеловеческое отношение к людям».

«Если Лукашенко увидел в Могилевской области «обосранных» коров, то были сразу заведены уголовные дела, людей надо в тюрьму сажать. А когда люди гибнут - то всем безразлично. Надо было руководству еще медали дать», - возмущается Анна.

«Дети растут без папы. У нас другого сына не будет»

Уголовное дело после гибели Кирилла Романова вначале возбудили, но потом прекратили.

«Должностных лиц признали невиновными - мол, нет непосредственной причинной связи между их нарушениями в охране труда и смертью Кирилла. Руководство завода на предварительном следствии трижды изменяло свои показания. В конце концов нашли дыру в законодательстве - что страховка "не положена", что уклон крыши невелик. Но крыша была мокрой, и при таких условиях должны быть приняты меры безопасности! В конце концов, то, что не делалось годами, - не чистили тот коровник, не мыли никогда - нельзя сделать так, как начальство хотело, за один день», - говорит Иван Романов, отец Кирилла.

Мужчина после гибели сына потерял здоровье - стал инвалидом третьей группы. Сильно сдала и мать. Кирилл был их надеждой на старости. Сейчас родители остались без сына, дети - без отца. «Я вожу внучку в музыкальную школу. Других детей приводят иногда молодые папы. У меня сердце кровью обливается - мои внуки растут без папы, мы потеряли сына. Другого у нас не будет», - говорит Анна.

Фото: svaboda.org

Родители подали в суд иск на Гомельский химзавод о взыскании морального вреда. 29 мая суд Советского района удовлетворил их иск и постановил взыскать с предприятия 50 тысяч рублей в пользу родителей. Химзавод подал апелляцию - потому что не согласен ни со своей виной, ни с размером морального вреда. Должностные лица посчитали размер морального вреда «несправедливым» и «значительно завышенным». В апелляции они назвали «справедливый» размер - 10 тысяч рублей - и просят суд изменить решение.

«Сын погиб ради того, чтобы коровам было светло?»

«По телевизору показывают, что Беларусь - страна для жизни. Для какой жизни и кого именно? Начальства? Это не страна для жизни, а концлагерь. Только не для коров, а для людей», - добавил Иван.Он рассказывает, как на суде руководство химзавода «отбивалось» от требования морального вреда.«Перечисляли, что помогли с похоронами, памятником, что помогали материально вдове и ее детям. Но эта помощь прописана в коллективном договоре предприятия. Помогали работники завода, из зарплаты которых высчитывали деньги», - обращает внимание Иван.

Анна говорит: «Ради чего погиб мой сын? Для того, чтобы коровам было светло, а должностные лица выслужились и остались сидеть на своих теплых местах? Чтобы они показали Лукашенко - вот какие мы хорошие? Я поняла бы, если бы он спасал людей - ведь работал в спасательном отряде».

10 тысяч за человеческую жизнь - разумно и справедливо?

Интересы Ивана Романова представлял в суде правовой инспектор независимого профсоюза РЭП Леонид Судаленко.

«В принципе, суд первой инстанции, взимая с химзавода 50 тысяч, исходил из судебной практики по таким делам. Требуя в апелляции уменьшить размер морального вреда в пять раз, химзавод показывает в первую очередь свою бессердечность. Ущерб взыскивается с юридического лица, а не из собственного кармана руководства. Разве 10 тысяч соответствует принципам разумности и справедливости?», - говорит правозащитник.Он и семья Романовых будут просить коллегию областного суда оставить в силе решение первой инстанции.