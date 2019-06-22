«Ритуальные танцы» Кобякова и предприятия Борисова 2 22.06.2019, 16:18

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ФОто: TUT.by

Обещаниям бывшего премьера исполнилось два года.

По данным Государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты, в мае ПРУП «Борисовский хрустальный завод имени Ф.Э.Дзержинского» вновь попал в список предприятий, нарушавших сроки и порядок выплаты заработной платы, пишет ex-press.by.

В непочетном перечне оказалось и ОАО «Борисовжилстрой». В этом акционерном общества, где государству принадлежит большая часть акций, тоже есть проблемы со своевременной оплатой труда работников.

Оба предприятия в свое время пережили затянувшуюся модернизацию, после которой, похоже, так и не воспрянули.

Хрустальный завод, по сути, давно банкрот, но, тем не менее, уже шестой год находится в процессе санации, то есть, оздоровления. ОАО «Борисовжилстрой» — бывший домостроительный комбинат — еще не санируется, но его финансовое положение далеко от стабильности.

Два года назад 23 июня 2017 оба этих предприятия посетил тогдашний премьер-министр РБ Андрей Кобяков.

Глава правительства, ознакомившись на месте с ситуацией, сделал несколько оптимистических заявлений. Суть их сводилась к тому, что каждому из предприятий будет оказана поддержка в соответствии с комплексом мер, который разработает правительство. Иными словами, премьер пообещал модернизированным заводам спасение и дал надежду на новую счастливую жизнь.

Спустя два года после обещаний тогдашнего премьера два модернизированные предприятия Борисова по-прежнему не процветают.