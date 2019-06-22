Немецкие школьники и студенты встали на защиту климата 2 22.06.2019, 16:24

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Акции проходят на западе Германии.

На западе ФРГ десятки тысяч молодых людей вторые сутки подряд проводят международную акцию протеста в защиту климата. Из Ахена, где в пятницу, 21 июня, прошла "центральная забастовка" экологического движения Fridays for Future, 22 июня протесты переместились к Рейнскому буроугольному бассейну, находящемуся в 50 километрах северо-восточнее, сообщает "Немецкая волна".

Утром 22 июня тысячи активистов-экологов прибыли из Ахена в деревню Хохнойкирх, граничащую с угольным карьером Гарцвайлер. Отсюда стартовал протестный марш Fridays for Future к деревне Кайенберг, жители которой в ближайшие годы будут переселены в другие места в связи с расширением площади угольной добычи. По данным полиции, в этой акции предполагается участие 2,5 тысячи человек. Правоохранительные органы призвали активистов придерживаться порядка. "Мы защищаем мирные протесты и последовательно отслеживаем преступные деяния", - заявила ахенская полиция в Twitter.

Акции против расширения площади угольной добычи

В тот же день к активистам Fridays for Future присоединятся сторонники альянса Ende Gelände ("На этом всё"), выступающего против дальнейшей разработки Рейнского буроугольного бассейна. Они также проводят акцию протеста между Кайенбергом и котлованом угольного месторождения. По данным полиции, организаторы заявили об участии около 3 тысяч человек.

Кроме того, активисты Ende Gelände продолжают блокировать железнодорожную линию, ведущую к угольной электростанции Нойрат в Гревенбройхе. Накануне вечером они прервали транспортировку угля от котлована Гарцвайлер к электростанции, принадлежащей энергетическому концерну RWE. В акции участвуют около 800 активистов.

Несмотря на протест, электростанция продолжила работу, используя хранящиеся на ней запасы угля, заявил представитель RWE. Как долго она сможет работать на угольных резервах, не сообщается.

Полиция пресекает проникновение активистов на территорию угольной добычи

Полиция стянула к Рейнскому буроугольному бассейну усиленные наряды. По краям котлована в Гарцвайлере в качестве меры предосторожности выставлены бронированные бульдозеры и водометы. Полицейские остановили несколько групп активистов в Фирзене, Бедбурге и Хохнойкирзе, пытавшихся проникнуть на территорию угольной добычи. При этом был использован слезоточивый газ.

Накануне в "центральной забастовке" в Ахене, по данным полиции, участвовали около 20 тысяч человек. Организаторы сообщили о 40 тысячах участников. В протестах среди прочих принимали участие активисты экологической организации Robin Wood. В связи с акцией полиция закрыла для автомобильного движения одну из главных улиц города, на которой расположен стадион Tivoli.

В Брюсселе не договорились о новых условиях защиты климата

Ранее в тот же день на саммите в Брюсселе лидеры стан ЕС не смогли договориться о создании к 2050 году условий, исключающих отрицательное воздействие на климат. Из-за возражений восточноевропейских стран участники встречи ограничились общей декларацией, в которой лишь подтверждается принципиальная приверженность данной цели.

Создание условий, исключающих отрицательное воздействие на климат, означает запрет на выброс большего объема вредных для экологии газов, чем могут поглотить, к примеру, лесные массивы. Для достижения этой цели необходимо радикально сократить объем вредных эмиссий в промышленности и сельском хозяйстве.