закрыть
22 июня 2019, суббота, 17:01
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Как живут в Литве на земле, которая окружена Гродненской областью

  • 22.06.2019, 16:40
Фото: tut.by

C «большой землей» этот кусочек Литвы связывает единственная дорога.

Эту местность называют по-разному — Норвилишский тупик или выступ, «литовская слеза», «литовский хвостик».

По легенде, когда в 1939 году Сталин проводил границу между двумя странами, на карте лежала его курительная трубка. Убрать ее никто не решился, так Литва и получила свой выступ. Местные лишь усмехаются и говорят, что, дескать, они просто очень просили первого секретаря ЦК Литвы Антанаса Снечкуса, чтобы этот край был именно в Литве. Тем не менее в деревнях около самой границы деревенские называют себя белорусами с непривычным для нас ударением на -о-, рассказывает tut.by.

Фото: tut.by

Попасть на территорию выступа можно по единственной дороге, соединяющей этот край с «большой Литвой». За всеми въезжающими и выезжающими внимательно наблюдают литовские пограничники — и обязательно проверяют документы.

Эту территорию еще называют Дявянишским тупиком, по названию самой большой деревни в округе — Дявинишкис. Здесь сосредоточена вся инфраструктура края: есть две школы, детский сад, ФАП, магазины, кафе, почта, библиотека и Дом культуры — практически типичный белорусский агрогородок.

Фото: tut.by

А всего же в Норвилишском тупике около 15 небольших населенных пунктов. Многие из местечек, как и в Беларуси, потихоньку умирают. Местные говорят, что в округе нет работы, поэтому молодежь спешит на «большую землю». Работу иногда предоставляют местные фермеры, но в работниках они нуждаются только в сезон. Некоторые ездят на работу в Вильнюс (до столицы Литвы — примерно 80 километров), в один из гипермаркетов. За сотрудниками даже приезжает специальная маршрутка — утром увозит, вечером привозит.

Фото: tut.by

«А літоўцаў тут няма, мы ўсе — белорусы»

Дорога идет через густые заповедные леса. Иногда по сторонам «бежит» пограничный забор, за которым — Беларусь. Норвилишский тупик — сплошь заповедная зона, здесь находится Девянишский региональный парк. Деревни, где осталась старая традиционная застройка, являются этнографическими памятниками. Эти местечки как экзотику показывают туристам: однодневная экскурсия из Вильнюса стоит 150−350 евро с человека. Каждый год около реки Гавья проводят Купалье, в течение года дирекция заповедника организует различные праздники, куда приглашаются все желающие.

Самая крайняя деревня литовского тупика — Норвилишки. Здесь осталось всего пять жителей. И хоть многие хаты, как и у нас, пустуют, вымершей ее назвать нельзя: есть свой магазин, а некоторые дома хорошо отремонтированы и используются как дачи. В выходные здесь, говорят местные жители, все оживает — приезжают дачники и туристы.

Фото: tut.by

— А літоўцаў тут няма, мы ўсе — белóрусы, — говорит пожилая женщина с «простым белорусским именем» Динаэфа. — Літоўцы — яны вунь там, за Урэлямі (в 12 километрах от Норвилишек. — Прим.).

Женщина рассказывает, что живется ей в родной деревне хорошо.

— У Ашмяне яны.

Динаэфа рассказывает, что раньше работала в местном колхозе, пока тот здесь существовал.

— Каля свіней 20 год працавала, цяжкі гэта труд, вой, цяжкі, — женщина едва сдерживает слезы, вспоминая работу в колхозе. — Як не стала Саюза, ён адразу і разваліўся. Ай, добра, што гэтага ўсяго няма.

Фото: tut.by

В нескольких километрах от единственной улицы Норвилишек стоит полуразвалившаяся серая хата Станислава Аленциновича. Пограничный забор проходит прямо через огород мужчины. В соседней, уже белорусской, деревне Пецкуны Ивьевского района живет его сестра Янина. Раньше они ходили друг к другу в гости, а сейчас, чтобы увидеться не через забор, надо ехать 150 километров.

— Ды яшчэ візу да вас трэба. А гэта ў Вільнюс даехаць. А з сястрой праз забор перамаўляемся. Жыва? Ну і добра.

Станислав говорит, что ему в старом покосившемся доме одиноко — только телевизор спасает. Смотрит белорусские каналы и, кажется, знает обо всем, что происходит в Беларуси.

— Раней я трактарыстам працаваў, а зараз на пенсіі. Сяную, гарод трымаю. Раней конь быў, але стары стаў, здаў яго ў мінулым годзе. Не, мне не падабаецца гэты забор. Раней як было? Быў аўтобус да вас. Людзі да касцёла хадзілі з наваколля. А потым, калі плот паставілі, ня стала, каму хадзіць. Вось такі літоўскі хвосцік, — говорит Станислав.

Фото: tut.by

Кладбище — самая крепкая связь с Беларусью

Костел — всего в 30 метрах от пограничного забора. Дальше — белорусские леса. Сейчас в храм по воскресеньям приезжает священник. Приход — хорошо если 15 человек наберется. Станислав вспоминает, что когда границу закрыли насовсем (Литва вошла в Евросоюз, и местным жителям для пересечения границы стало необходимо оформлять визы), еще какое-то время жители белорусских деревень приходили под пограничный забор и таким образом «присутствовали» на службе в костеле. Но потом перестали — пограничники пригрозили штрафом.

Фото: tut.by

Рядом с костелом — большой погост, где хоронили людей со всей округи. Кладбище — это, наверное, самая крепкая связь этих мест с Беларусью. Именно сюда из года в год на Деды и Радуницу приезжают люди из соседней страны.

Надписи на памятниках — на русском, белорусском и польском. Кладбище тоже упирается в пограничную полосу, как и проселочная дорога, которая вьется среди старых, дуплистых кленов.

Фото: tut.by

Станислав признается, что так за всю свою жизнь и не выучил литовского языка.

— Як казаў па-простаму, так і кажу. Белóрусы мы, а літоўцаў не было. Вунь адзін толькі з’явіўся — Владас. Дык я да яго хаджу, калі трэба нейкія дакументы па-літоўскі прачытаць, — говорит Станислав.

Фото: tut.by

Над желтыми пшеничными полями возвышается Норвилишский замок. Его отреставрировали почти 20 лет назад. Замок находится в собственности Шальчининкайского уезда, к которому и относится «литовская слеза», но сейчас он в долгосрочной аренде у литовского предпринимателя Гедрюса Климкявичюса.

В 2009—2012 годах здесь проходил фестиваль Be2gether, который собирал в лучшие времена около 6 тысяч зрителей. Однако традицию проведения музыкального мероприятия пришлось свернуть: литовские СМИ писали, что организаторы фестиваля не могут выбраться из долгов.

«Люди едут сюда за тишиной, природой и экзотикой»

— Для фестивалей нужны, конечно, хорошие спонсоры, — встречает нас по дороге Владас Мешкуотис — предприниматель, который несколько лет назад купил гостевой дом у подножия горы, на которой стоит Норвилишский замок.

Фото: tut.by

— Если крутишься, что-то делаешь, то можно хорошо жить в любом месте. Я четыре года назад перебрался сюда из Вильнюса и ни разу не пожалел. Развивать предпринимательство в Литве легче, чем у вас, в Беларуси. Я знаю о белорусском бизнесе и тех условиях, в которых ему приходится существовать: два года работал в Минске. В Литве есть много форм предпринимательства, главное — выбрать ту, которая будет тебе выгодна. Можно открыть юридическое лицо, можно оформить фермерство или остановиться на таком варианте, как я — купить специальный патент. Он выдается на несколько лет. Понравилось, получилось — продлевай, нет — закрывай и начинай заниматься чем-то другим. Никто тебе не мешает, палки в колеса не ставит.

Владас ведет нас по старому деревянному дому. Здесь когда-то был постоялый двор, а дорога, которая упирается в пограничный забор, связывала эту местность с Полоцком.

Фото: tut.by

В доме — несколько гостевых комнат (всего 50 спальных мест) на первом и втором этажах, рядом — баня с бассейном и террасой. За сутки гостям придется отдать 20 евро с человека. В эту сумму входит не только проживание в номерах со всеми современными удобствами, но и пользование бассейном, баней, спортивным инвентарем и мангалом. Еду предприниматель для своих гостей не готовит. Говорит, что для того, чтобы открыть точку общепита, надо пройти много согласований (но в планах она все-таки есть). А пока поесть туристы ходят в соседний замок, который в выходные оживает.

Фото: tut.by

— Туда привозят экскурсии — как с ночевкой, так и без. Проводят свадьбы и корпоративы, для них — идеальное место. Мой гостевой дом и замок как бы связаны. Там на втором этаже всего 15 спальных мест, не разместишь всю свадьбу, правда? А у меня можно, но надо еще и расшириться. В выходные, особенно в теплый сезон, у нас все занято. Люди едут сюда за тишиной, природой, иностранцы — за этнографической и приграничной (забор всех удивляет) экзотикой. А вот белорусы этот литовский уголок посещают нечасто.

Фото: tut.by

Для того, чтобы купить гостевой дом, Владас брал кредит. Говорит, условия хорошие и это стоило того. Сколько в итоге заплатил за усадьбу — не признается. Однако литовские СМИ писали, что начальная цена постоялого двора, построенного в 1935 году, была 128 тысяч евро. Модернизировали деревянный дом в 2006 году за счет литовского бюджета и средств Евросоюза. Тогда в старинное здание было вложено около 430 тысяч евро.

В будние дни около замка — тихо и пустынно. По пути к старинному каменному зданию Владас рассказывает, что оно было построено в начале XVI века зажиточным прусским купцом Вайтекусом Шорцасом. Он был влюблен в местную графиню Дарату Зеновичюте и решил остаться в ВКЛ. Так появился небольшой, но хорошо укрепленный замок.

Фото: tut.by

— Таких небольших замков-домов в Европе осталось всего четыре, — говорит Владас.

В те времена на этой территории все еще жило много язычников, а вот графиня была христианкой. После смерти мужа она пригласила сюда францисканцев, которым и подарила замок. Так они здесь и жили до начала прошлого века, а потом ушли, а старинное здание пришло в упадок. 20 лет назад его полностью восстановили.

Владас рассказывает, что деревянный костел, который построили за деньги прихожан, имеет уникальную архитектуру: основное здание повторяет форму языческих капищ, которые когда-то были в округе, купола — православные, а кресты сверху — католические. Местные жители всегда чувствовали себя как будто на перекрестке нескольких культур. Да и здешний диалект относится к редкой группе литовско-славянского пограничья, что, с одной стороны, выделяет и обособляет эту территорию, а с другой — соединяет ее одновременно и с Литвой, и с Беларусью.

— А еще говорят, что где-то здесь есть подземный ход до ваших Гольшан. Да точно есть! Найти его — и виз не надо, — смеется Владас. — Под землей могла проехать конная повозка. А еще после закрытия монастыря где-то около замка монахи закопали 18 тысяч золотых монет. Когда делали реконструкцию, ничего не нашли, но клад явно где-то спрятан!

Есть здесь и свое привидение. Историю про девочку-призрака, которая иногда качает игрушечную лошадку-качалку в одном из номеров замка, с удовольствием рассказывают туристам.

Фото: tut.by
Фото: tut.by

популярное за неделю

Мнение

Деньги из воздуха, или Грабеж среди бела дня
Деньги из воздуха, или Грабеж среди бела дня Михаил Пастухов
Суд над Россией
Суд над Россией Виталий Портников
Париж стоит мессы
Париж стоит мессы Валерий Карбалевич
Церемония после расстрела
Церемония после расстрела Ирина Халип