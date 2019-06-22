«Битва за урожай» пока не в пользу властей 22.06.2019, 16:58

Засуха повредила уже более 30 тысяч гектаров посевов в Беларуси.

Недостаток влаги в июне привел к повреждению уже свыше 30 тыс. га посевов, в дальнейшем эта цифра будет увеличиваться.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

"Неблагоприятно сложившиеся погодные условия первой декады июня, отмеченные превышением температуры на 4,7 градуса (выше на 24%) декадной климатической нормы, наряду с недостатком влаги (29% декадной нормы осадков) привели в ряде регионов к повреждению и гибели посевов", - констатировали в министерстве.

"По оперативным данным облисполкомов в настоящее время отмечено повреждение более 30 тыс. га посевов, в том числе в Гомельской области 25 тыс. га. Преимущественно это зерновые и зернобобовые культуры ", - уточнили в ведомстве.

"Пока цифра небольшая (относительно общей площади сева зерновых культур, которая составляет 2,5 млн га - ИФ) , но она будет увеличиваться", - прогнозируют в ведомстве.

Основная часть поврежденных посевов будет убрана на кормовые цели и пересеяна промежуточными культурами. "В сельскохозяйственных организациях имеются необходимые страховые фонды семян для пересева таких площадей", - уточнили в Минсельхозпроде.

Там также проинформировали, что для обеспечения общественного животноводства кормами создан республиканский штаб по контролю за ходом их подготовки. "Методологическую помощь регионам также оказывают ученые", - рассказали в министерстве. Так, подготовлены рекомендации по производству зерна и многолетних трав в условиях засухи текущего года, по уходу за посевами овощных культур и картофеля, за плодовыми и ягодными насаждениями.

Как сообщалось, в 2018 году в Беларуси также была засуха (в мае-июне). Это, а также сложные условия для уборки во второй половине июля, привело к существенному недобору зерна (порядка 2 млн тонн).

Согласно данным Белстата, урожай зерна в Беларуси в 2018 году после доработки составил около 6,2 млн тонн (на 23% меньше уровня 2017 года).