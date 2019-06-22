Один из лидеров грузинской оппозиции: Мы требуем досрочных выборов 1 22.06.2019, 17:14

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Может ли в Грузии повториться украинский Майдан?

В ночь на пятницу, 21 июня, на улицы Тбилиси вышли не менее 8 тысяч человек. Они протестовали против выступления в парламенте Грузии депутата Госдумы, президента Межпарламентской ассамблеи православия Сергея Гаврилова. Власти разогнали митингующих слезоточивым газом, резиновыми пулями и водометами. Чего сейчас требует оппозиция, где находятся пострадавшие участники акции и что будет дальше — в блиц-интервью theБабель с одним из лидеров грузинской оппозиции, лидером партии «Новая Грузия» Георгием Вашадзе.

- Сколько сейчас травмированных людей? Где они находятся?

- Я сейчас еду в больницу, где лежат 10—15 человек. Кто-то потерял глаз вчера, у некоторых серьезные травмы. Мы выясняем общее количество пострадавших. Очень сложно сказать, но это более ста человек. На протест вышло много молодых людей. Они сказали, что российский депутат на месте спикера грузинского парламента — недопустимо для страны, часть которой оккупирована Россией. Люди требовали отставки спикера парламента, который заранее знал, что Гаврилов собирался сидеть в кресле спикера. Вместо того чтобы пойти на уступки, власть наказала людей.

- Почему власть отреагировала так радикально?

- Для нас абсолютная загадка, почему они начали стрелять в людей, почему использовали слезоточивый газ. Единственное объяснение — они боятся российской власти и хотели показать, что накажут всех, кто выступил против. Это единственное объяснение, которое можно найти, потому что все, что произошло вчера, неадекватно.

- Были ли какие-то провокации со стороны активистов?

- Ничего особенного не было. Были требования, некоторые активисты сказали, что хотят зайти в здание парламента. Прежде чем применять силу, власть должна была предупредить, но не сделала этого. Все это незаконно.

- Cейчас все пострадавшие в безопасности? У вас есть информация о преследовании участников вчерашней акции?

- Такая информация есть. Задержаны около 500 человек. Вчера ночью и сегодня утром к активистам приходили домой и задерживали. Много людей привезли в городской суд Тбилиси, где им хотят избрать меру пресечения. Сложно сказать, в чем именно их обвиняют. Наверное, в участии в акции протеста. Судебная система Грузии сейчас на нулевом уровне — судьи будут подписывать все, что скажут прокуроры. Это самая большая проблема.

- Что будете делать сегодня? Каковы ваши требования?

- Сейчас в Грузии смешанная избирательная система: 50 процентов — мажоритарка, 50 процентов — списки партий. Без выборов по пропорциональной системе невозможно демократизировать страну.

Мы требуем досрочных выборов, потому что после того, как власть применила силу, она потеряла легитимность. А приказ о применении силы дал глава МВД, и он должен уйти.

Если эти требования не выполнят, каков план действий? Может ли в Грузии повториться украинский Майдан?

Мы хотим мирным путем продолжить протест в Тбилиси и, возможно, в других городах. Пока ждем решения властей. Через несколько часов мы собираемся с оппозиционными лидерами — будем обсуждать дальнейшие шаги. Мы понимаем, что это не короткая борьба.

- Ваш бывший соратник Михеил Саакашвили лично вас поддержал? Он приедет в Грузию?

- Это лучше у него спросить. Какие у него планы — я не знаю. Но в Facebook он нас поддержал.

- Вы надеетесь на международную поддержку? Предлагали ли вам помощь лидеры других стран?

Да, у нас есть коммуникация с дипломатическим корпусом, и мы даем международному сообществу информацию о том, что у нас происходит. Сегодня будет встреча с некоторыми послами, будем обсуждать дальнейшие шаги.