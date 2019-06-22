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Своя шкура для мелких чиновников дороже

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  • Валерий Коронкевич
  • 22.06.2019, 17:33
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Какие социальные стандарты в белорусской глубинке?

Жители деревни Альшов неоднократно обращались ко мне с просьбой рассказать об их проблемах с медицинским обслуживанием и выполнением других социальных стандартов. Изучая этот вопрос, я убедился в том, что местные власти, идя на поводу у вышестоящих начальников, сами и создают эти трудности.

Население района сокращается, некоторые населенные пункты уходят в небытие, исчезают с административной карты. Идет унификация и преобразование социальных объектов, но не всегда в интересах большинства жителей. Приведу конкретный пример.

Несколько лет назад решением районного исполнительного комитета было принято предложение об организации фельдшерско-акушерского пункта на территории Липовского сельского совета, а конкретно — в деревне Еловец. Знали ли члены исполкома, что население деревни Еловец на то время составляло не более 25 человек? Наверное, знали. Председатель сельского совета наверняка был в этом осведомлен.

И вот уже изысканы в бюджете средства, подобран дом, сделан капитальный ремонт… Заступила на службу в этом медицинском заведении пенсионерка, родственница одного из членов исполкома, которая проживает в этой же деревне.

Но встает вопрос, для кого был организован этот фельдшерско-акушерский пункт? Дело в том, что рядом, на расстоянии четырех километров, находятся две другие деревни Альшов-1 и Альшов-2, где проживает почти 300 человек. Рационально и практично было бы разместить этот медицинский объект в одном из этих населенных пунктов. Не правда ли?

В районной центральной больнице жителей этих деревень не принимают, ссылаясь на то, что у них есть свой фельдшерско-акушерский пункт, есть медсестра. Но как добраться до него больным и немощным старикам? Ведь маршрут движения общественного транспорта между деревнями не организован…

Хорошо быть богатым и здоровым, плохо быть бедным и больным…

Встретил как-то бывшего председателя сельского совета, спросил у него, почему так неадекватно решили этот вопрос. Он откровенно ответил: «Я подневольный человек, если бы я был против, со мной бы не продлили контракт. На то время для получения стажа госслужащего мне не хватало одного года, поэтому я и промолчал».

Своя шкура для этого мелкого чиновника оказалась дороже чужих проблем.

Жители этих деревень неоднократно обращались к властям района со своей проблемой. Получали, конечно, ответ, что «вопрос будет рассмотрен», но когда и где — непонятно. Одна из жительниц Альшова заявила мне: если после вашей статьи не будут приняты меры, то мы будем жаловаться в столицу. Она еще верит в справедливость…

Валерий Коронкевич, 6tv.by


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