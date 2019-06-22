Зеленский: Давайте помнить тех, кто защищал Украину 5 22.06.2019, 18:05

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Война не должна стать привычным явлением.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что современники должны помнить подвиг тех, кто защищал Украину, и приложить усилия, чтобы война не стала привычным явлением для следующих поколений.

Об этом говорится в переданном unian.net обращении президента по случаю Дня скорби и памяти жертв войны. Глава государства напомнил, что рано утром 22 июня 1941 года начались бомбардировки Киева. «Вторая мировая, которая ворвалась в наш дом, с того времени охватила всю территорию Украины. Коснулась каждой семьи, каждой человеческой судьбы. Мы должны помнить те страшные годы, подвиг тех, кто защищал нашу страну. Война приносит только кровь, горе и страдания. Должны делать все, чтобы она не стала для следующих поколений привычным явлением жизни», - отметил Зеленский.