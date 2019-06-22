Почему белорусские операторы синхронно повышают тарифы на мобильную связь 3 22.06.2019, 18:43

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С 1 июля летний «подарок» своим абонентам подготовили два основных оператора связи.

Мы не знаем, согласовывают ли два основных белорусских мобильных оператора velcom | A1 и МТС свои действия, или у них это получается случайно, но уже второй год подряд повышение тарифов на свои услуги они осуществляют одновременно, пишет «Экономическая газета».

С 1 июля т.г. летний «подарок» своим абонентам подготовили оба, причем одинаковая верхняя граница повышения – не более 4,3% к уровню текущих тарифов, казалось бы, свидетельствует о явном «ценовом сговоре». Однако на самом деле никакого сговора не было. Как сообщено на сайте МТС, изменение тарифов на основные услуги – абонентскую плату, голосовые вызовы, мобильную передачу данных и т.п. – будет осуществлено в пределах, установленных регулятором в соответствии с законодательством Беларуси.

Отсюда можно сделать простой вывод: если бы не ограничения, установленные регулятором, которым в Беларуси является Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), то повышение отдельных тарифов могло быть и более значительным. Правда, ранее сообщалось, что МАРТ занимается только ценовым регулированием услуг голосовой связи, а тарифы на другие услуги, в том числе на доступ в Интернет, формируются свободно.

О конкретных размерах повышения по каждому из тарифных планов можно узнать на сайтах указанных операторов. В частности, у оператора velcom | A1 мы нашли информацию о том, что абоненты тарифных планов линейки «Привет» будут платить больше на сумму от 9 копеек до 40 копеек в месяц в зависимости от выбранного плана. Маркетологи этого оператора предусмотрели и некоторые приятные бонусы для отдельных абонентов. Например, останется неизменной абонентская плата за так называемые молодежные тарифы линейки lemon, тарифы для планшетов и роутеров линейки «Анлим» и тарифы для юридических лиц линейки «Бизнес-план».

Что касается оператора мобильной связи МТС, то его пресс-служба не стала проводить дополнительную пиар-акцию, связанной с изменением тарифов, а просто отправила всех интересующихся новыми тарифами на соответствующий раздел своего сайта.