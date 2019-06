Оккупанты, you are not welcome! 1 Давид Мелкадзе

22.06.2019, 19:27

Способный встать на защиту своей чести народ не будет страдать и унижаться от отсутствия российских туристов.

Вот уже третий день в Грузии не прекращаются массовые акции протеста, спровоцированные приездом российского депутата Сергея Гаврилова и его выступлением в Парламенте страны.

Высокопоставленный российский чиновник-коммунист (!) прибыл в Тбилиси, чтобы председательствовать на Межпарламентской Православной (!) Ассамблее. В четверг, находясь в зале заседаний, он был размещен в кресле Председателя грузинского Парламента, что было воспринято многими гражданами Грузии, как оскорбление - на фоне длящейся российской военной оккупации.

В тот же день в центре Тбилиси собралось несколько тысяч протестующих, которые вынудили российскую делегацию покинуть Грузию. Этот стихийный протест, спустя несколько часов после своего начала, был жестоко разогнан властями с применением слезоточивого газа и резиновых пуль. Однако на следующий день манифестации возобновились с удвоенной силой и захлестнули уже всю страну.

Попытки правящей партии "Грузинская мечта" совмещать прозападную риторику с откровенным прокремлевским коллаборационизмом, потерпели очередное, и похоже окончательное, фиаско. Они открыто предпочли защитить российских депутатов от грузинского народа, а не наоборот.

В течение 7 лет своего нахождения у власти "Мечта" неоднократно совершала действия в интересах России, наносящие ущерб национальной безопасности Грузии.

Они не только фактически свели "на нет" международные усилия предыдущего правительства по решению вопроса оккупированных территорий, но еще и пытались переложить на Грузию вину за начало российско-грузинской войны в 2008 году.

За все это время они не предприняли никаких успешных действий, чтобы остановить российскую "ползучую оккупацию" в Цхинвальском регионе и защитить грузинских граждан, которых похищают оккупанты с целью выкупа.

Нарушения прав человека, которые осуществляются в отношении этнических грузин в оккупированной Абхазии, также не находят никакого отклика в олигархическом правительстве Иванишвили.

Разумеется, в подобной ситуации появление официального представителя страны-оккупанта в Парламенте Грузии не могло вызвать у людей никакой другой реакции, кроме раздражения и гнева, что и вылилось в беспрецедентный по своим масштабам уличный протест.

Для "Грузинской мечты" произошедшее фактически является приговором, который рано или поздно приведет к падению пророссийского олигархического режима. Учитывая тот факт, что на нескольких предыдущих выборах им удалось сохранить власть лишь за счет массовых фальсификаций, подобный сценарий не вызывает сомнений.

Что же касается "пострадавшего" депутата Гаврилова и других официальных представителей России, то их реакция оказалась вполне предсказуемой. В Москве поспешили объявить грузинские события "русофобской провокацией" и в ответ запретили с июля полеты российских авиакомпаний в Грузию.

По мнению российского руководства, сокращение таким образом числа российских туристов вынудит Грузию стать более лояльной в отношениях с Россией. Все это мы уже проходили в 2006 году, но в Москве почему-то по-прежнему твердо убеждены, что наша страна не сможет существовать без них.

Они не учитывают один факт - народ, который за несколько часов, без всякого призыва, способен встать на защиту своей чести и суверенитета, не будет страдать и унижаться от отсутствия российских туристов. Если для вас и туризм - это оружие против Грузии, то запомните, оккупанты, you are not welcome!

Давид Мелкадзе, "Грузия.Онлайн"