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Белорусы просят Всемирный банк отремонтировать школу

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  • 22.06.2019, 19:41
Иллюстрационное фото
Источник: tut.by

Ранее белорусы писали Трампу с просьбой помочь восстановить автостанцию в деревне.

Около 100 жителей деревни Капличи Калинковичского района подписали обращение в белорусское представительство Всемирного банка.

Сельчане просят помочь им отремонтировать школу и проследить за справедливым распределением денег, которые выделил Всемирный банк, пишет naviny.by.

Поводом к обращению стало выделение Всемирным банком дополнительного финансирования в размере 90 млн евро для продолжения модернизации школ и оснащения их оборудованием, а также улучшения качества обучения школьников, осуществляемого в рамках проекта «Модернизация системы образования Республики Беларусь». Всемирный банк сообщал, что благодаря финансированию «65.000 школьников из малых городов, сел и деревень по всей Беларуси смогут учиться в отремонтированных школах с новым лабораторным оборудованием».

В деревне Капличи в 2016 году закрыли школу — единственную на сельсовет, сославшись на то, что здание требует ремонта. Детей стали подвозить в другие школы, на что тратится значительная часть бюджетных средств, а школьники больше времени проводят в дороге. Дети из деревень Старые Новоселки и Новые Новоселки преодолевают расстояние до Шиичской школы в 30 км, из Капличей в Шиичи — 14,5. Всего в Шиичскую школу ездят из Капличей 73 ребенка.

На все запросычиновники отвечали, что школа не закрыта, а приостановлена ее работа. Недавно был получен ответ из Министерства образования, что ремонтировать школу нецелесообразно.

«С огромным уважением просим о помощи в восстановлении единственной школы на четыре деревни», — написали сельчане в обращении во Всемирный банк.

Напомним, ранее жители Довска (писали письмо президенту США Дональду Трампу/ru/news/2019/2/26/324941/) с просьбой восстановить автостанцию в их городке.


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