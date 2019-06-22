Чем немецкая полиция отличается от белорусской 22.06.2019, 20:02

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Для немцев полицейский стал другом и помощником.

Девятилетний мальчик вызвал полицию. Когда стражи порядка прибыли на «место преступления», выяснилось, что «пострадавший» обвиняет Деда Мороза. «Очень рассерженный» отрок заявил, что получил на Рождество не те подарки, о которых просил. И предъявил блюстителям закона список своих ожиданий, пишут «Свободные новости».

Первый вопрос: как, вы думаете, отреагировали полицейские? Наорали на пацаненка, отвлекшего их от важных дел? Нашли родителей и пригрозили им крупным штрафом? Заставили всех причастных к этой истории извиниться на видео и выложили ролик в интернет?

А теперь — правильный ответ. Полицейские объяснили мальчику, что Дед Мороз уже старый и в силу возраста, скорее всего, просто перепутал подарки. Успокоив «жертву преступления», люди в форме уехали заниматься другими проблемами.

Теперь второй вопрос: как вы думаете, в какой стране случилась эта история?

Увы, не в Беларуси. Полицейские взяли на себя роль детских психологов в немецком городе Цетель. Согласитесь, разительный контраст с реакцией наших милиционеров на то, что подросток недостаточно почтительно обошелся с изваянием городового.

Для немецких копов вышеописанный случай — не нечто из ряда вон выходящее. Они и сами дарят подарки.

Имидж полиции в ФРГ не всегда был блестящим. Но сегодня он наилучший за всю историю государства, утверждает профессор Карстен Дамс, занимающийся историей немецких правоохранительных органов.

Ученый рассказал, что, согласно опросам общественного мнения, 80 процентов жителей Германии положительно относятся к стражам порядка своей страны. Для немцев полицейский стал другом и помощником.

Это, кстати, не мешает копам хорошо делать свою работу. За 2017 год количество преступлений в Германии уменьшилось на 9,6%. Снижение произошло несмотря на то, что криминальную статистику омрачают молодые беженцы.

В то же время пресекаются нарушения закона и, так сказать, на другом фланге. В Острице полиция прекратила рок-концерт, когда зрители начали скандировать запрещенное нацистское приветствие «Sieg Heil!» («Да здравствует победа!»).

Конечно, нельзя сказать, что все блюстители порядка в Германии — белые и пушистые. В любом большом коллективе найдутся люди, которые нарушают общие правила. Однако тренд очевиден — немецкая полиция многое делает, чтобы добропорядочные граждане ее уважали, но не боялись.