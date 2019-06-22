В Грузии началась новая волна протеста
- 22.06.2019, 20:22
Протестующие требуют отставки главы МВД и освобождения всех задержанных.
В субботу, 22 июня, в Грузии возобновилась акция протеста у здания парламента в Тбилиси. Об этом сообщает РБК-Украина.
Как сообщается, несколько сотен протестующих собрались под зданием грузинского парламента в Тбилиси и требуют освободить всех задержанных во время прошлых демонстраций.
Также манифестанты снова потребовали отставку главы Министерства внутренних дел Грузии Георгия Гахария и назначение досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе.