В Грузии началась новая волна протеста 22.06.2019, 20:22

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Протестующие требуют отставки главы МВД и освобождения всех задержанных.

В субботу, 22 июня, в Грузии возобновилась акция протеста у здания парламента в Тбилиси. Об этом сообщает РБК-Украина.

Как сообщается, несколько сотен протестующих собрались под зданием грузинского парламента в Тбилиси и требуют освободить всех задержанных во время прошлых демонстраций.

Также манифестанты снова потребовали отставку главы Министерства внутренних дел Грузии Георгия Гахария и назначение досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе.