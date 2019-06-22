закрыть
22 июня 2019, суббота, 20:27
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

В Грузии началась новая волна протеста

  • 22.06.2019, 20:22
иллюстрационное фото

Протестующие требуют отставки главы МВД и освобождения всех задержанных.

В субботу, 22 июня, в Грузии возобновилась акция протеста у здания парламента в Тбилиси. Об этом сообщает РБК-Украина.

Как сообщается, несколько сотен протестующих собрались под зданием грузинского парламента в Тбилиси и требуют освободить всех задержанных во время прошлых демонстраций.

Также манифестанты снова потребовали отставку главы Министерства внутренних дел Грузии Георгия Гахария и назначение досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе.


популярное за неделю

Мнение

Деньги из воздуха, или Грабеж среди бела дня
Деньги из воздуха, или Грабеж среди бела дня Михаил Пастухов
Суд над Россией
Суд над Россией Виталий Портников
Париж стоит мессы
Париж стоит мессы Валерий Карбалевич
Церемония после расстрела
Церемония после расстрела Ирина Халип