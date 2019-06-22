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Кругом братья и братаны

  • Виктор Горбачев
  • 22.06.2019, 20:31
  • 2,610
ФОто: msu.mogilev.by

Ордена в Беларуси превратились в обычную «цацку».

Про орден Дружбы народов. На днях его вручили Кадырову. Как сказал гражданин Лукашенко - брату. А перед ним президенту Египта Сиси. Дней пять назад. Тоже брату. А пару лет назад - Зюганову. И этот брат. А еще перед этим - Чавесу. Этот вообще - братан! Ну, и да, перед ним, владельцу "Итеры" Макарову, братишке. А еще раньше - Лужкову, бывшему мэру Москвы. Кругом братья и братаны. Направо и налево взор кидаешь - братья и сестры. Но за пределами своей страны. Всем и все. Как обычная цацка. Орден Скорины - Баскову и Бабкиной! Не проблема и дают.

И только тут, среди своих, белорусов, ни братьев, ни сестер! Свои - как чужие. Нет у нас достойных белорусов, оказывается. Ну, а если есть, то про них никто и не вспомнит и не узнает.

Да уж! Страна для жизни.

Виктор Горбачев, "Фейсбук"


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