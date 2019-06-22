Дональд Трамп: Не допустим, чтобы Тегеран стал обладателем ядерного оружия 4 22.06.2019, 20:42

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США готовят новые санкции в отношении Ирана.

США намерены ввести дополнительные санкции в отношении Ирана. Вашингтон не допустит, чтобы Исламская Республика стала обладательницей ядерного оружия, заявил президент США Дональд Трамп в субботу, 22 июня. По словам главы государства, военное разрешение сложившейся ситуации находится среди возможных вариантов, сообщает "Немецкая волна".

США усилили военное присутствие на Ближнем Востоке

Конфликт между Тегераном и Вашингтоном обострился после того, как Иран отказался выполнять часть обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), из которого США вышли в одностороннем порядке в мае 2018 года. В ответ на это Вашингтон ужесточил санкции в отношении Исламской Республики и направил в регион американские военные корабли и стратегические бомбардировщики.

В последние дни угроза военного конфликта в регионе усилилась из-за произошедших 13 июня предполагаемых нападений на два нефтяных танкера в Оманском заливе. Вашингтон обвинил в нападении Тегеран. В частности, в администрации США заявили, что на корпусе одного из пострадавших кораблей обнаружено взрывное устройство, предположительно магнитная мина. Около месяца назад аналогичное устройство использовалось при нападении на танкеры у берегов ОАЭ.

Позже Иран сбил, по американским данным, в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом американский беспилотный летательный аппарат типа Navy MQ-4C Triton. В Вашингтоне говорят, что в этот день американские самолеты не залетали в воздушное пространство Ирана. В свою очередь, Тегеран утверждает, что располагает "неопровержимыми доказательствами" нарушения беспилотником воздушной границы страны. США были готовы нанести военный удар по Ирану за сбитый дрон, однако в последние минуты Дональд Трамп его отменил.