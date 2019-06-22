Грузинский банкир пообещал оплатить чартеры для украинских туристов

Грузинский банкир пообещал оплатить чартеры для украинских туристов2
- 22.06.2019, 21:19
- 1,355
Именно так Мамука Хазарадзе решил поддержать туристический бизнес Грузии.
Основатель грузинского «Ти-Би-Си Банка» Мамука Хазарадзе пообещал профинансировать 10 чартерных рейсов авиакомпании Georgian Airlines для украинских туристов, путешествующих из Киева в Тбилиси. Об этом сообщает «Новости-Грузия» со ссылкой на страницу Хазарадзе в Facebook.
«Как известно, с 8 июля запретят рейсы из России, что отразится на туристическом сезоне. Исходя из этого, я выражаю готовность от имени «Тибиси Холдинга» профинансировать 10 чартерных рейсов Airzena для украинских туристов в направлении Тбилиси, чтобы поддержать грузинскую туристическую индустрию», — написал Хазарадзе.