Грузинский банкир пообещал оплатить чартеры для украинских туристов 2 22.06.2019, 21:19

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Мамука Хазарадзе

Фото: JAMnews

Именно так Мамука Хазарадзе решил поддержать туристический бизнес Грузии.

Основатель грузинского «Ти-Би-Си Банка» Мамука Хазарадзе пообещал профинансировать 10 чартерных рейсов авиакомпании Georgian Airlines для украинских туристов, путешествующих из Киева в Тбилиси. Об этом сообщает «Новости-Грузия» со ссылкой на страницу Хазарадзе в Facebook.

«Как известно, с 8 июля запретят рейсы из России, что отразится на туристическом сезоне. Исходя из этого, я выражаю готовность от имени «Тибиси Холдинга» профинансировать 10 чартерных рейсов Airzena для украинских туристов в направлении Тбилиси, чтобы поддержать грузинскую туристическую индустрию», — написал Хазарадзе.