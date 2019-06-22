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Грузинский банкир пообещал оплатить чартеры для украинских туристов

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  • 22.06.2019, 21:19
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Мамука Хазарадзе
Фото: JAMnews

Именно так Мамука Хазарадзе решил поддержать туристический бизнес Грузии.

Основатель грузинского «Ти-Би-Си Банка» Мамука Хазарадзе пообещал профинансировать 10 чартерных рейсов авиакомпании Georgian Airlines для украинских туристов, путешествующих из Киева в Тбилиси. Об этом сообщает «Новости-Грузия» со ссылкой на страницу Хазарадзе в Facebook.

«Как известно, с 8 июля запретят рейсы из России, что отразится на туристическом сезоне. Исходя из этого, я выражаю готовность от имени «Тибиси Холдинга» профинансировать 10 чартерных рейсов Airzena для украинских туристов в направлении Тбилиси, чтобы поддержать грузинскую туристическую индустрию», — написал Хазарадзе.


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