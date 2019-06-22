«Трудно встретить жителя, который бы положительно относился к политике Лукашенко» 7 22.06.2019, 21:21

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Фото: svaboda.org

Почему власти начали извиняться?

В последнее время власти не гнушаются извиниться. Политолог Валерий Карбалевич высказал на «Радыё Свабода» мысль, что это может быть связано, в том числе, с приближающимися президентскими выборами.

– Выборы – это кризис легитимности. Лукашенко это хорошо понимает. Есть опыт других стран, когда накануне выборов казалось, что все предопределено, а выборы приносили властям неприятную неожиданность.

Я вспоминаю советские времена, когда выборы были вообще странным ритуалом. Но весь государственный аппарат стоял «на ушах» во время выборов. Казалось бы, почему, там никакой оппозиции не было и близко. Для любых, даже совсем недемократических, государств выборы – это важная вещь.

Возможно, у Лукашенко есть данные социологических опросов, согласно которым доверие к органам власти обрушилось очень сильно.

Я разговаривал с людьми, который в прошлом году участвовали в местных «выборах »и ходили по квартирам – собирали подписи, агитировали. Согласно им, было очень трудно встретить жителя, который бы положительно относился к политике Лукашенко.

Он это знает, понимает и пытается как-то компенсировать. Ну а тут еще и отношения с Россией плохие. А вдруг рухнет российская помощь. А если Россия еще и попробует какую-то игру вести на выборах, поддержать другого кандидата или, по крайней мере, информационно надавить на Лукашенко, как это было в 2010 году, когда по НТВ шел сериал «Крестный батька». Есть определенное напряжение.