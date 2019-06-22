Cемь примеров того, как Путин обманул россиян в ходе прямой линии 2 22.06.2019, 21:55

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Глава Кремля не изменил своей традиции врать.

В четверг в России прошла очередная прямая линия с Владимиром Путиным. В продолжавшемся больше четырех часов словесном марафоне президент обошелся без сенсационных заявлений и даже вопреки обыкновению никому ничего не подарил. Но другой своей традиции он не изменил: без утверждений, не соответствующих действительности, не обошлось. The Insider приводит ложные утверждения президента РФ в хронологическом порядке.

О реальных доходах граждан

«Реальные доходы граждан сокращались в течение нескольких лет. Самый большой спад был в 2016 году. Сейчас постепенно доходы начали восстанавливаться».

Однако в действительности реальные доходы граждан продолжили падение. Этот показатель в России снижается пятый год подряд. По данным Росстата за январь 2019 года, снижение реальных располагаемых доходов населения в прошлом году составило 1,3%. В 2017 году сокращение составило 1,7%, в 2016-м — 5,8%, в 2015 году — 3,2%, в 2014-м — 0,7%. Стоит отметить, что связанный с этим другой показатель — рост реальной зарплаты — оказался самым низким с июля 2016 года, о котором вспомнил президент.

В качестве одной из причин падения реальных доходов россиян Путин назвал сокращение теневого сектора экономики. Это действительно могло повлиять на показатель, однако, по данным Росфинмониторинга, последние два года объем теневого сектора почти не менялся. Согласно отчету государственной финансовой разведки, который оказался в распоряжении РБК, в 2018 году он составлял около 20%, а в 2017 году — 20,5%.

О минимальной зарплате и прожиточном минимуме

Елена Винник, ведущая:

— Скажите, пожалуйста, когда жизнь наладится, хотя бы чуть-чуть? Очень тяжело растить детей на зарплату в 10 тысяч. Это Самарская область, Ненашев Владимир.

Владимир Путин, президент России:

— Во-первых, то, что Вы говорили о 10 тысячах и так далее, — это нужно реально проверить, что там происходит. Почему? Потому что нами впервые принято решение, мы довели минимальный уровень оплаты труда — МРОТ — до прожиточного минимума: это 11 280 рублей.

МРОТ с 1 января 2019 года равен 11 280 рублям — официально установленному прожиточному минимуму для работающего жителя России. Но это прожиточный минимум по стране в среднем, на практике же он зависит от региональной специфики. В Самарской области это 11 673 рубля, а МРОТ — те же самые 11 280, то есть он все же ниже прожиточного минимума.

Кроме того, как отметила сама Елена Винник, «пишут, что получают 10 тысяч, а остальное — бонусы».

О зарплатах врачей

«В целом по стране они растут, у врачей в этом году уже они выросли и где-то чуть-чуть не догоняют 77 тысяч. В целом по стране — это Москва, Петербург, здесь большие заработные платы. Есть регионы, где очень маленькие заработные платы, и нам, безусловно, нужно это выравнивать. То же самое касается среднего медицинского персонала, там рост, по-моему, 3,5%, где-то 35, Вероника Игоревна меня, может, поправит, где-то 39 тысяч средняя заработная плата. Опять повторяю — средняя по стране. И у младшего персонала рост составил 2,2%, это 35, тоже средняя. Вот это нужно не забывать».

Осталось неясным, откуда черпал информацию президент, однако все другие данные говорят об обратном. Напомним, согласно майским указам Путина 2012 года, к началу 2018 года заработная плата врачей должна составлять 200% по региону, а медицинского персонала — 100%. По данным Росстата, в 2018 году целевые показатели были выполнены во всех 85 субъектах страны, в докладе Счетной палаты говорилось, что указ не выполнили в 50 из 85 регионов России.

Однако проведенное в первые три месяца 2019 года исследование РБК показало, что зарплата персонала в трети государственных больниц и поликлиник в 2018 году оказалась ниже средней по региону, а более чем в 100 учреждениях — и вовсе снизилась за прошедший год. Больше всего таких учреждений издание обнаружило в Алтайском крае — 113 больниц из 170, Челябинской (113 из 179) и Ростовской области (112 из 257).

В 134 российских больницах в 2018 году средние зарплаты и вовсе снизились, в некоторых из них — весьма значительно. Так, в Калининградском онкоцентре средняя зарплата уменьшилась почти на 30 тысяч рублей. В Центре медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни в Ульяновске средняя зарплата за год снизилась более чем в два раза — с 40 до 15 тысяч рублей. В бухгалтерских документах 351 больницы за 2018 год указана ровно та же, с точностью до копейки, средняя зарплата, что и годом ранее. При этом штатное расписание в учреждениях не менялось.

Как это ни парадоксально, причиной снижения зарплат врачей стали именно майские указы Путина об их повышении. Оргсекретарь Межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал объяснял, что показатели по зарплатам пытаются вытянуть на должный уровень лишь на бумаге за счет уменьшение персонала и принуждению его к переработкам.

Попытка выполнить указ Путина поставила в затруднительное положение многие учреждения и регионы. Так, в феврале текущего года заместитель губернатора Кемеровской области по вопросам социального развития Елена Малышева заявила, что медицинские учреждения региона накопили 1,7 млрд рублей долгов из-за кредитов, взятых на повышение зарплат врачей в соответствии с указом.

О потерях ЕС от санкций

«Смотрите, по экспертным данным, в результате всех этих рестрикций (ограничений) Россия за эти годы, начиная с 2014 года, где-то недополучила около $50 миллиардов, Евросоюз потерял $240 миллиардов, США — $17 миллиардов (у нас с ними небольшой торговый оборот), Япония — $27 миллиардов. Это всё же отражается на рабочих местах в этих странах, в том числе и в странах Евросоюза: они теряют наш рынок».

Источник своих «экспертных данных» Путин не указал. В ноябре прошлого года министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью испанской газете El Pais называл совсем другую сумму: «Цифры потерь государств Евросоюза от санкций называются различные. По некоторым оценкам, речь идет о сумме, значительно превышающей €100 млрд. Важно, чтобы это понимание пришло, наконец, к европейским политикам».

В апреле убытки ЕС так же оценил сопредседатель «Деловой России» и оргкомитета Ялтинского международного экономического форума Андрей Назаров, добавив при этом странную подробность: «каждый год эта цифра составляет примерно €7–8 млрд». Каким образом при таком годовом объеме за неполные 5 лет действия санкций набралось более €100 млрд, остается непонятным.

За прошедшие несколько месяцев, как видим, сумма ущерба выросла почти в два с половиной раза. Впрочем, и оценка, упомянутая Лавровым, представляется завышенной. Журналисты уже писали, что основана она на опубликованных в 2015 году прогнозах Австрийского института экономических исследований, впоследствии не подтвердившихся. По данным того же института, обнародованных двумя годами позже, взаимные санкции России и ЕС обошлись европейским странам в €17,6 млрд за 2015 год. Если исходить из этой суммы как среднегодовой, то получается, что за неполные 5 лет санкций ущерб стран ЕС (в основном в виде недополученной выгоды) составил никак не больше €90 млрд.

Что же касается якобы потерянных рабочих мест, то санкции практически не повлияли на европейский рынок труда. По данным Евростата, уровень безработицы в странах ЕС с 2013 года устойчиво снижается и к апрелю 2019 года достиг самого низкого за последние два десятилетия уровня — 6,2%.

О необходимости высоких зарплат чиновников

«В чем может быть «засада», если мы сейчас просто возьмем и резко понизим уровень заработной платы чиновников, министров или даже руководителей крупных государственных компаний? Мы просто не найдем достаточно квалифицированных кадров, они все разбегутся по частным конторам или за границу уедут, и в конечном итоге это отразится на благосостоянии страны и этих рядовых работников. Зарплата должна зависеть от уровня квалификации, а также от результата работы».

В действительности благосостояние граждан страны совершенно не зависит от зарплат высших чиновников и глав государственных корпораций, а уровень зарплат в крупнейших частных компаниях на рынке ничуть не выше, чем в российском государственном секторе. Еще сложнее объяснить столь высокие зарплаты руководителей в российском государственном секторе относительно эффективности их работы.

Согласно данным рейтинга Бюро по отчетам о человеческом развитии ООН, который составляется ежегодно с 1990 года и основывается на показателях долголетия (ожидаемая продолжительность жизни), уровне образования (среднее количество лет обучения) и уровне жизни (оценивается по валовому национальному доходу на душу населения по паритету покупательной способности), Россия в 2018 году находилась на 49-м месте.

Однако это не помешало российской государственной компании Роснефть в 2012 году заплатить своему новому главе Игорю Сечину, по данным Forbes, $25 млн за 9 месяцев работы (Сечин вступил в должность в мае). За полный год президент являющейся одной из крупнейших в мире компании Exxon Mobil (США, 13 место в рейтинге ООН) Рекс Тиллерсон заработал $27,2 млн. Его коллега по Royal Dutch Shell (Нидерланды-Великобритания, 10 и 14 места в рейтинге ООН соответственно) Питер Возер за тот же период получил 5,2 млн евро.

Вспоминая слова Путина об эффективности, стоит заметить, что в 2012 году выручка компании «Роснефть» составила чуть больше 3 трлн рублей, что на тот момент являлось эквивалентом порядка $14 млрд. За тот же период выручка Exxon Mobil составила почти $45 млрд, а Royal Dutch Shell заработала более $26 млрд.

Высшие государственные чиновники во многих странах мира также ограничены в зарплатах. Например, зарплата любого государственного министра в Великобритании с 2010 года составляет 134,5 тысячи фунтов в год (10,5 млн рублей), а фиксированный доход государственного служащего категории 1 в США — около $200 тысяч (12,5 млн рублей). Российский Минфин впервые раскрыл зарплаты министров в 2017 году. Тогда выяснилось, что больше всех зарабатывает министр финансов Антон Силуанов — более 20,5 млн рублей в год. Зарплата министра экономического развития — более 15 млн рублей в год, министра энергетики — 14 млн рублей.

О «кошмаривании» бизнеса

«Во-первых, плановые проверки. Мы ввели эти каникулы, и потом в прошлом году они резко возросли, потому что период каникул закончился. Это вообще было естественно, что проверяющие организации сразу вставили в план то, что до этого не проверялось несколько лет. Поэтому мы продлили эти каникулы еще на два года. Но и количество внеплановых проверок тоже уменьшилось примерно на 11%».

Источник этой цифры Путин не озвучил, однако нельзя не заметить, что бывший его доверенным лицом на выборах 2012 года бизнес-омбудсмен России Борис Титов за пару недель до прямой линии приводил совершенно другие цифры. Выступая на ПМЭФ, Титов, напротив, жаловался на рост неучитываемых проверок бизнеса.

«Действительно, мы заставили меньше проверять бизнес через систему плановых и внеплановых проверок, регулирование которых подпадает под регулирование. Зато вырастают другие виды проверок, которые не попадают под контроль прокуратуры и практически не учитываются нашей статистикой. Это так называемые мониторинги, административные расследования, те, которые делаются в соответствии с КоАП», — пояснял он.

Титов уточнял, что в аппарате бизнес-омбудсмена есть данные о том, что через специальные виды проверок Роспотребнадзор ведет до 25% дел и накладывает до 20% штрафов против бизнеса. А ФАС России ведет до 70% дел и накладывает более 25% штрафов.

По всей видимости, словам Титова в этой ситуации можно доверять — только с начала июня в прессу попали десятки историй жалоб представителей разного рода и объема бизнеса на проверки контролирующих органов. Например, в начале месяца правительственная «Российская газета» приводила историю ямальского предпринимателя Олега Ситникова, компании которого за несколько лет прошли более 2 тысяч проверок надзорными органами. На жизнь самого бизнесмена неоднократно покушались, а построенный им двухполосный мост был незаконно арестован. При этом все жалобы оставались без ответа и переадресовывались в тот орган государственной власти, на который жалоба была подана.

В конце мая «Опора России» опубликовала исследование, проведенное среди 63 тысяч представителей микро, малого, среднего и крупного бизнеса по все стране. Согласно ему, на практике сокращение проверок заметило только 22% опрошенных предпринимателей. Больше половины респондентов — 59% — утверждают, что ситуация никак не изменилась. А 8,5% представителей бизнеса заявили о существенном росте проверок со стороны надзорных органов. По данным исследования, более половины предпринимателей столкнулись с предъявлением завышенных требований со стороны органов власти.

О военных расходах

«Россия не является лидером по расходам на вооружение. Смотрите: наз значительно опережают Соединенные Штаты, которые тратят 720… по-моему, сейчас запрос делается уже чуть ли не на $750 млрд. На втором месте Китайская народная республика с $117 млрд расходов; дальше идут, представьте себе, Саудовская Аравия, она нас обгоняет по расходам в абсолютных величинах, Великобритания, Франция, Япония. И только на седьмом месте по расходам в абсолютных величинах Россия — $48 млрд, по-моему, в долларовом эквиваленте. Но что самое любопытное — это то, что мы, наверное, единственная военная держава, это так и есть, которая сокращает военные расходы. Вот у нас в 2017 году было 3,4% ВВП — это немало для нас, — но в 2018-м уже там три с небольшим, в 2019-м — уже меньше трех».

Судить об истинном размере военных расходов России сложно, так как помимо официально объявленных существуют еще и секретные статьи бюджета, доля которых постоянно растет. В опубликованном в октябре 2018 года экспертном заключении РАНХиГС и Института экономической политики им. Е. Гайдара на проект закона «О федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» отмечается, что «секретные и совершенно секретные ассигнования в 2019 г. возрастут на 7,6% до 3 039,8 млрд руб. (2,9% ВВП или 16,9% расходов федерального бюджета)», причем «доля закрытых расходов в российском бюджете по-прежнему более чем на порядок превосходит аналогичные показатели государственных финансов в развитых странах».

Эксперты, составившие заключение, усматривают в этом прямое нарушение ст. 5 закона «О государственной тайне», которая допускает секретность только для расходов бюджета «в области разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, а также в области противодействия терроризму».

Тем не менее авторитетный стокгольмский Институт исследований проблем мира (SIPRI) оценивает реальный уровень военных расходов в разных странах мира и регулярно публикует результаты своих исследований. В апреле 2019 года в очередной сводке SIPRI оценил фактические военные расходы России в 2018 году в $61,4 млрд. По данным института, Россия по абсолютному уровню военных расходов находится на 6-м месте в мире (а не на 7-м, как утверждает Путин), уступая США, Китаю, Саудовской Аравии, Индии и Франции. Упомянутые президентом Великобритания и Япония занимают 7-е и 9-е места. Объем военных расходов России в процентах от ВВП в 2018 году, по этим данным, составил 3,9%, причем этот показатель не изменился по сравнению с 2009 годом.

Что же касается военных расходов США, то Путин их значительно преувеличил. По информации SIPRI, в 2018 году их объем был $649 млрд. И, что особенно интересно, за десять лет с 2009 года военные расходы США уменьшились на 17%, а России — возросли на 27%.