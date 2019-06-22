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«Беллегпрому» стоит напрячься, к нам приходит H&M

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  • Янина Гончарова
  • 22.06.2019, 22:25
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Янина Гончарова
Фото: onliner.by

Предприятия, входящие в концерн «Беллегпром», законсервировались в собственном соку.

Недавно мы с коллегами из Армении, Украины и Молдовы обсуждали, что происходит с фешен-индустрией страны, когда в нее приходит H&M. А происходит взрыв. Маленькая революция. Все устоявшиеся правила игры в «модно — не модно» и локальная популярность местных фешен-героев в мгновение переворачиваются с ног на голову. Перемены эти многим нравятся (особенно рядовым гражданам), кто-то видит в них негатив и говорит, что крупные сетевые бренды убивают местных производителей и выхолащивают вкус к одежде у покупателей, которые все как один начинают одеваться в недорогое трендовое, не проявляя никакой индивидуальности. Давайте сегодня посмотрим, чем нам такое «пришествие» светит.

Сначала напомню вам — то, что H&M вскоре придет в Беларусь, уже факт. Даже известно, где и примерно когда откроются первые магазины. Это значит, что уже этой осенью конкуренция на рынке доступной одежды ощутимо вырастет и с мировым гигантом придется тягаться белорусским фешен-производителям, дизайнерам и мультибрендовым продавцам. И что-то мне подсказывает, что многие из них к этой конкуренции не готовы.

Лично я твердо уверена, что ничего плохого в приходе на локальный рынок гигантов мирового фешен-бизнеса нет. Крупные игроки не упрощают, а, наоборот, положительно влияют на формирование вкуса и стиля в обществе. Срабатывает очень простая формула: если у тебя есть возможность чаще покупать качественную одежду по невысокой цене, появляется желание и возможность экспериментировать. А что может быть полезнее для воспитания вкуса, чем свобода и возможность выбора!

Простая экономика — товары для всей семьи в магазине H&M стоят от 5 до 200 евро. Это значит — на любой кошелек и любой вкус. В флагманских магазинах бренда уже появились отдельные стойки с вывеской Premium quality, где за натуральные ткани и эксклюзивность нам предлагают и заплатить больше.

Сегодня в fashion ценообразование максимально свободное и понятное, ценность изделия определяется его уникальностью и «силой бренда». В случае с H&M это буквально двойной выстрел по конкурентам — есть и «сила бренда», и очень конкурентоспособная цена. Плюс к этому производитель регулярно взаимодействует с дизайнерами или художниками, а также создает лимитированные коллекции, основанные на социальных запросах общества (например, экологичные материалы, «сырые» ткани, ручной труд, натуральная окраска изделий в готовом виде и многое другое).

Возможно, вам уже стало казаться, что я активно рекламирую этот бренд, но на самом деле я перечисляю преимущества, которые напрямую отражаются в недостатках наших массовых производителей. И каким образом они будут объяснять потребителю, что стоит «купляць беларускае», а не идти в магазин с названием из трех символов, пока сложно представить.

Где соотношение «цена — качество»? Где современный и широкий ассортимент? Где комплексная и грамотная подача/маркетинг? Мы буксуем буквально по всем фронтам. А это значит, что кто-то из производителей может в конце осени остаться с большими сезонными остатками готовой продукции и даже не поймет, почему это произошло.

Где же секретный ингредиент, позволяющий H&M быть одновременно многопрофильной, современной, доступной компанией. Я долгое время изучаю рынок и, мне кажется, знаю ответ на этот вопрос. Звучит он примерно так: чтобы заработать самому, нужно платить тем, кто тебе помогает зарабатывать. Я говорю, что надо уметь щедро делиться с консультантами, швеями, технологами, продавцами, маркетологами и, конечно, платить за pr-event, разработку дизайна каждого конкретного визуала, а не копировать фото зоны из Pinterest, как это сейчас повсеместно происходит у наших модных брендов. Можем пойти дальше и вспомнить, чего стоило бы нормально платить моделям и людям, работающим на то, чтобы белорусское fashion-имя звучало громче.

Белорусские дизайнеры, производители одежды и тканей, фурнитуры, рекламные и event-агентства не обладают всего лишь одним жизненно важным навыком, без которого конкурировать сложно — они не умеют кооперироваться и работать, думая не только о своей выгоде, но и о благополучии коллег по цеху. Могу назвать отдельно десятки талантливых соотечественников, но лишь единицы примеров полноценной, партнерской, взаимовыгодной коллаборации. Многие из этих талантов, не научившись сотрудничать и делиться, пропадут.

Занимаясь организацией масштабных модных показов, консультированием fashion-брендов и регулярной менторской работой с молодыми дизайнерами, я с нетерпением жду прихода на рынок крупного сетевого бренда H&M. Знаете почему? Мне действительно нравится продукция этого скандинавского бренда для всей семьи. Но еще больше мне понравится, когда мои коллеги (белорусские производители одежды) начнут наконец полноценно и честно сотрудничать, чтобы противостоять этому гиганту.

Надежда на то, что в будущем в Беларуси появятся бренды, способные дать достойный отпор H&M, все же есть. Предприятия, входящие в концерн «Беллегпром», законсервировались в собственном соку (там весь дизайн построен на воображении людей, уже не склонных к эксперименту в силу солидного возраста). В то же время такие известные марки, как Conte, Mark Formelle, Mirdada и другие частные компании, показывают, что способны на креатив. Они покупают франшизу у Disney, приглашают иностранных экспертов, а также делают публичные конкурсы по найму молодых дизайнеров и яркие показы по демонстрации лимитированной коллекции. Все говорит о том, что любой из названных мною выше брендов при должном старании может стать местным конкурентом H&M, который вполне уверенно займет свою нишу.

Янина Гончарова, onliner.by


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