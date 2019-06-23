Тбилиси: Протестующие озвучили свои требования у офиса «Грузинской мечты» 23.06.2019, 8:05

Участники протестной акции провели шествие от здания парламента к офису правящей партии.

Следуя по проспекту Шота Руставели, колонны держали три больших растяжки с надписями «Гахария, уходи», «Требуем пропорциональных выборов», «Свободу задержанным». К шествию присоединились представители ведущих правозащитных и неправительственных организаций страны, лидеры и сторонники оппозиционных партий, а также рядовые граждане, сообщает «Новости-Грузия».

На площади Эрекле II, где находится офис правящей партии, заранее было мобилизовано большое количество полиции. Протестующие кричат: «Мир!», «Гахария, уходи».

На этом месте протестующие планируют завершить сегодняшнюю акцию, а в воскресенье вечером снова собраться у здания парламента.

В Тбилиси уже третий день продолжаются масштабные протестные акции. Участники требуют отставки главы МВД Грузии Георгия Гахария, проведения парламентских выборов по пропорциональной системе и освобождения людей, задержанных в ходе акции 20 июня.

Поводом для акций стал визит в Грузию российской делегации во главе с депутатом Госдумы РФ, членом партии КПРФ Сергеем Гавриловым, который публично поддерживает независимость грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии.

Делегация приехала на 26-ю генеральную сессию Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), первое заседание которой проходило в стенах парламента. Гаврилов, являющийся президентом МАП, 20 июня открыл заседание, сидя в кресле спикера парламента Грузии, и обратился к участникам — делегатам из 25 стран, на русском языке. Это вызвало протест как крупнейших оппозиционных партий Грузии, так и тысяч граждан, которые поддерживают прозападный курс страны.

После первой акции, завершившийся задержанием 305 демонстрантов и госпитализаций более 200 человек, пострадавших при разгоне, власти согласились выполнить одно из требований протестующих. Днем 21 июня «Грузинская мечта» объявила об отставке главы парламента Ираклия Кобахидзе. Вслед за ним от депутатского мандата отказался представитель «Грузинской мечты» Закария Куцнашвили, который отвечал за проведение ассамблеи в Тбилиси.