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Николая Дедка сняли с автобуса белорусские пограничники

  • 23.06.2019, 8:10
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Николай Дедок

Активиста вновь досматривали на границе.

Утром 22 июня при возвращении в Беларусь анархиста Николая Дедка сняли с автобуса белорусские пограничники. Его сопроводили на таможенный досмотр, где просмотрели все его личные вещи, в том числе книги и брошюры, сообщает сайт ПЦ "Весна".

Основанием для досмотра стало якобы "выборочная проверка". После проверки Николая Дедка посадили на другой автобус.

Напомним, за две недели до этого Николая Дедка снимали с автобуса пограничники, когда он ехал в сторону Вильнюса. Поводом для "спецпроверки", которую озвучил белорусский пограничник, стало подозрение, что документ якобы "имеет признаки подделки".

"Все говорит о том, что существуют какие-то особые списки на "проверку" на въезд и выезд. В них попадают все социально активные граждане, от анархистов до правозащитников. Однако наличие в списке не означает, что человека будут "трясти" каждый раз.

Кажется, что списки "активизируются" перед какими-то ключевыми происшествиями, типа выборов, Европейских игр и т.д. Но могут человека "прошмонать" и независимо от таких событий, "рандомно". То есть до конца не понятно, когда человека из списка шмонают, а когда - нет", - отметил тогда активист.

Николай Дедок считает, что снятие с автобуса - это еще один вид психологического давления по заказу ГУБОПиК.


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