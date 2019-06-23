НАСА обнаружило на Марсе возможные признаки жизни 23.06.2019, 8:14

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Марсоход Curiosity получил сенсационные данные.

Марсоход НАСА Curiosity обнаружил высокие уровни выделения метана на поверхности Марса, что может говорить о признаках жизни на планете, пишет New York Times (перевод – ria.ru).

Отмечается, что соответствующую информацию специалисты космического агентства получили на этой неделе. Ученые запросили дополнительные данные с Curiosity, чтобы провести новые эксперименты для подтверждения наблюдений. Ожидается, что новая информация от марсохода поступит в понедельник.

Подчеркивается, что обнаруженный газ мог быть выделен недавно, поскольку в тонкослойной атмосфере Марса молекулы метана бы разложились за несколько столетий под действием солнечного света и в ходе химических реакций.

Исследователи также не отрицают, что обнаруженный газ мог находиться внутри планеты в течение миллионов лет, и теперь он выходит через трещины.

Метан в качестве конечного продукта обмена веществ вырабатывают земные бактерии, которых также называют метаногенами и которые обитают в больших количествах в местах, где мало кислорода: под землей и в пищеварительном такте животных. Кроме того, метан образуется и в геотермальных реакциях, которые никак не связаны с биологией.