Трамп объявил и сразу же отложил массовую депортацию мигрантов из США 23.06.2019, 8:28

Президент США рассчитывает договориться с демократами.

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что нелегальные иммигранты, которые будут задержаны в ходе рейдов, должны будут вернуться на родину, сообщает «Голос Америки».

Исполняющий обязанности директора Иммиграционно-таможенной службы США (ICE) Марк Морган несколько дней назад рассказал журналистам, что его ведомство, начиная с воскресенья, будет задерживать и выдворять из страны людей, которые должны быть депортированы из США в соответствии с ранее принятыми судебными решениями.

Операция, впервые о которой рассказала газета Washington Post, начнется в воскресенье. Рейды будут проводиться целенаправленно – в общей сложности около 2 тысяч семей, проживающих в крупных американских городах и получивших ранее судебные распоряжения о депортации, будут выдворены из США.

Дональд Трамп в субботу написал в своем Твиттере, что агенты ICE будут задерживать тех, кто «сбежал от закона и от судов». Он добавил, что «эти люди должны отправиться к себе на родину. Они нарушили закон, прибыв в (нашу страну) и продолжая в ней оставаться».

The people that Ice will apprehend have already been ordered to be deported. This means that they have run from the law and run from the courts. These are people that are supposed to go back to their home country. They broke the law by coming into the country, & now by staying. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 22, 2019

Через некоторое время, в субботу, Дональд Трамп заявил, что он откладывает проведение рейдов для массовой депортации нелегальных иммигрантов, в попытке договориться с демократами по вопросам иммиграции. В сообщении в Твиттере президент написал: «по запросу демократов я отложил депортацию нелегальных иммигрантов на 2 недели, чтобы посмотреть, смогут ли демократы и республиканцы совместно выработать решение по проблемам убежища и лазеек в законодательстве.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси в субботу призвала лидеров религиозных конфессий надавить на Трампа для отмены рейдов, целью которых являлись семьи нелегальных иммигрантов в 10 крупнейших городах США. Рейды были намечены на воскресенье.

В заявлении Пелоси говорилось, что рейды «принесут ужас в наши города» и приведут к разлучению семей. «Президент не видит разницы между нарушением (иммиграционного) статуса и серьезным преступлением», - заявила спикер.

Трамп в субботу заявил, что Иммиграционно-таможенная служба пытается выдворить из США членов банды MS-13. Когда президент сообщил о том, что проведение рейдов откладывается, он предупредил, что, если соглашение с демократами не будет достигнута, то «депортации начнутся» немедленно.

Многие просители убежища из Гватемалы, Гондураса и Сальвадора объясняют свое бегство с родины опасениями преследований со стороны преступных группировок, включая MS-13.