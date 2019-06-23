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Декрет Лукашенко «распускает щупальца»

  • 23.06.2019, 8:39

Мария Тарасенко рассказала о своей борьбе за права «тунеядцев».

В каждом районе Гомельской области Марией Тарасенко было подано заявление на проведение массового мероприятия в виде уличного шествия, чтобы актуализировать и поставить на повестку дня проблему «незанятых в экономике», чтобы сказать, что государство не может делить людей на «касты» в самых худших авторитарных традициях и лезть к ним в жизнь и в карман, требуя выплаты повышенных тарифов и фактически вводя принудительный труд.

Известно, что провести в Беларуси массовое мероприятие острой общественно-политической проблематике да еще и не на «собачьем пустыре», которые власти решают в своих решениях — это дело почти невыполнимое.

О своей борьбе за права «тунеядцев» Мария Тарасенко рассказала для видеоблога «Рудабелка».


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