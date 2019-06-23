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Тракторные перестановки

  • 23.06.2019, 8:48

Что ждет белорусское тракторостроение — однозначного ответа нет.

На неделе Минский тракторный завод получил нового генерального директора. Им стал бывший министр промышленности Виталий Вовк. Перед ним поставлена задача «повысить эффективность работы предприятия», пишет издание «Белорусы и рынок».

МТЗ поменял директора. Интересно, что буквально за неделю-две до этого теперь уже бывший генеральный директор предприятия Федор Домотенко дал интервью, в котором излучал уверенность и в своем будущем, и в будущем завода. Надо отметить, что на фоне, например, МАЗа, в котором тоже недавно сменился руководитель, в последние годы МТЗ выглядит неплохо: предприятие не назовешь суперуспешным, с другой стороны, оно не производит впечатления терпящего бедствие.

В последний раз Минский тракторный завод показал убытки в 2015 году. В 2016—2018-м предприятие было прибыльным. Правда, в прошлом году резко сократился размер чистой прибыли. Она упала в 13 раз, до 5,18 млн руб. Падение было обусловлено в основном списанием курсовых разниц — убытков, полученных в предыдущие годы из-за резкой девальвации национальной валюты.

В 2018 году экспорт тракторов сельскохозяйственного и общего назначения в натуральном выражении уменьшился на 2,6 %, до 31 854 единиц, в стоимостном — на 2,7 %, до 499,6 млн долларов. Снижение поставок отмечалось в сегменте машин мощностью от 51 л. с. Наиболее заметно уменьшился экспорт энергонасыщенных тракторов. Кроме того, на статистику повлияло сокращение поставок в Пакистан в 2018 году. В 2017-м данный рынок стал вторым после России.

После назначения Виталий Вовк назвал основные трудности, с которыми сталкивается завод. Во-первых, развитие в России сборочных производств брендов из третьих стран. Они получают специальные инвестиционные контракты, предполагающие определенные льготы. Во-вторых, ужесточение экологических требований, что ведет к росту цен на тракторы, притом что рынок еще не привык платить за такие продукты. Новый гендиректор упомянул и пакистанское направление: назвал его политизированным.

МТЗ предстоит «переварить» два оршанских предприятия, которые вошли в холдинг де-факто в 2018 году, а де-юре в начале 2019-го. Примечательно, что Виталий Вовк был отправлен в отставку после разбора полетов в Оршанском районе, который президент устроил в августе прошлого года. После этого бывший министр промышленности был назначен помощником президента — инспектором по Витебской области, в задачу которого входил в том числе контроль выполнения поручений президента в проблемном регионе. Новая должность не освободила Виталия Вовка от ответственности: Оршанский инструментальный завод, с которого и началась прошлогодняя «оршанская битва», теперь относится к МТЗ.

Добавим, что прямых претензий к предыдущему директору в ходе смены руководства МТЗ не высказывалось. Виталий Вовк даже обещал сохранить экзотические маркетинговые ходы, которые имели место при Федоре Домотенко, — от тракторных ралли и до балета, исполняемого «Беларусами» на мероприятиях завода и государственных парадах.

Неоднозначная конъюнктура

Конъюнктура на мировом рынке сельскохозяйственной техники остается неоднозначной. Так, бизнес-барометр европейской ассоциации СЕМА указывает на ухудшение климата. По итогам мая доля директоров, ожидающих роста выручки, уменьшилась с 41 до 27 %. Еще 53 % прогнозируют, что она останется на текущем уровне. Позитивно оценили перспективы 80 % респондентов, однако в марте таковых было 85 %.

Рынок тракторов в США показывает рост. В январе — мае он увеличился на 6,4 %, до 102,9 тыс. машин. Зато в Канаде уменьшился на 4,8 %, до 9,26 тыс. машин. При этом сегмент энергонасыщенных полноприводных тракторов просел на треть, а машин мощностью более 100 л. с. — на 21,1 %.

По данным «Росспецмаша», в январе — апреле российский рынок тракторов для сельского хозяйства увеличился на 17,1 %, до 9458 единиц. При этом в сегменте тракторов мощностью более 100 л. с. продажи снизились на 15,1 %, до 1944 машин. Результаты апреля были не столь оптимистичны: продажи тракторов сократились почти на 39,5 %, до 1867 единиц, в том числе в «белорусском» сегменте (40—100 л. с.) — на 53 %, до 459 машин. Напомним, продажи в этом классе формируются в основном благодаря поставкам из нашей страны.

Цены на сельхозпродукцию продолжают повышаться. Индекс FAO по итогам мая достиг 172,4 пункта. Тем не менее они все еще ниже прошлогоднего уровня, но уже в ближайшие месяцы должны превзойти его. Засушливая погода может негативно отразиться на объемах производства зерновых и молока в Восточной Европе — основном рынке для белорусской сельхозтехники. Как следствие, цены на сельхозпродукцию повысятся, однако и доходы аграриев могут сократиться из-за уменьшения объемов производства.

В 2020 году расстановка сил на российском рынке может измениться, что повлияет и на продажи отечественных тракторов. Правительство РФ намерено изменить программу поддержки обновления машинно-тракторного парка. Сегодня российские аграрии могут купить технику местных производителей со скидкой. Компенсацию из бюджета получают непосредственно заводы. Пока аграрии могут приобрести технику за свои средства, в кредит и лизинг, с 2020 года планируется оставить субсидирование только в отношении лизинга. Как отмечает «Росспецмаш», количество приобретаемой техники уменьшится.

Производители обеспокоены и тем, что цены на их машины для аграриев повысятся. В результате может измениться поведение последних при выборе сельхозтехники. Повысит ли это спрос на белорусские тракторы — однозначного ответа нет.


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