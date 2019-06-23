В Эфиопии во время беспорядков застрелили начальника генштаба 23.06.2019, 8:33

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В инцидент оказались замешанными его коллеги.

Премьер-министр Эфиопии заявил, что в результате беспорядков на севере страны убит начальник генштаба и еще несколько чиновников.

Об этом сообщает ВВС.

«Премьер-министр Эфиопии Абый Ахмед Али сообщил, что начальник генштаба страны СЕАР Меконнен застрелен в ходе беспорядков в северном регионе Амхара, городе Бахир Дар», — говорится в сообщении.

Ахмед также сообщил, что убийцами Меконнена стали «некоторые его коллеги», которые стали на путь предательства.

Местные жители сообщают, что в самом Бахир Даре слышна стрельба. Перестрелки были зафиксированы американскими дипломатами в столице Эфиопии Аддис-Абебе, расположенной к югу от Амхары.