Вся правда о красном вине и шоколаде: диетологи развенчали мифы о популярных продуктах 6 23.06.2019, 9:28

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Многие люди пытаются найти пищу с «лечебными» свойствами.

Пища дает нам необходимые для выживания питательные вещества, и всем известно, что сбалансированная диета — это одна из главных составляющих крепкого здоровья, пишет nv.ua.

Но многие люди этим не ограничиваются и пытаются найти продукты с «лечебными» свойствами. Они надеются, что им удастся предотвратить или излечить те или иные болезни, питаясь определенным образом.

Многие продукты действительно содержат «биоактивные составляющие» — химические вещества, которые положительно влияют на организм. Именно такие продукты изучались как возможные средства профилактики рака, сердечных заболеваний и других болезней.

Но сама идея, что еда — это лекарство, несмотря на свою привлекательность, очень преувеличена в СМИ. Статьи обычно основываются на исследованиях, которые проводились в лабораториях, с использованием концентрированных экстрактов. Эффект, который произведет на настоящих людей потребление реальных продуктов, будет заметно отличаться от того, что можно наблюдать в пробирке.

Если вы подсчитаете, то поймете, что на самом деле нужно съесть огромное количество той или иной пищи, чтобы получить активную дозу желаемого элемента. В некоторых случаях это может поставить под угрозу ваше здоровье — вместо того, чтобы улучшить его.

Эти четыре продукта (и один напиток) продемонстрируют, что расхожие заявления о целебных свойствах того, что мы едим, не всегда правдивы.

Корица

Утверждается, что корица, содержащая вещество под названием «коричный альдегид», помогает похудению и регулирует аппетит.

Есть доказательства того, что коричный альдегид может снизить уровень холестерина у больных диабетом. Но они базируются на исследованиях больших доз этого вещества — а не на пищевом употреблении самой специи. В этих исследованиях людям давали от 1 до 6 грамм коричного альдегида в день. Только 8% веса корицы — это коричный альдегид, поэтому вам пришлось бы съесть 13 грамм корицы или половину стандартной упаковки за один день. Гораздо больше, чем вы добавляете в утреннюю овсянку.

Красное вино

Заголовки о пользе красного вина в основном связаны с химическим веществом, содержащимся в кожуре винограда — ресвератролом. Ресвератрол — это полифенол из семейства веществ, обладающих антиоксидантным действием. Считается, что ресвератрол защищает наши клетки от повреждений и уменьшает риск целого спектра заболеваний, таких как рак, диабет второго типа, болезнь Альцгеймера, а также сердечных заболеваний.

Есть ограниченные свидетельства позитивного влияния ресвератрола, полученные в ходе экспериментов над животными, но похожие исследования на людях не продемонстрировали подобного эффекта.

В среднем в одной бутылке красного вина содержится около 3 микрограммов ресвератрола. В исследовании, которое доказало его пользу, использовали как минимум 0,1 грамма ресвератрола в день — это 100 тыс. микрограммов. Чтобы получить столько ресвератрола, вы должны были бы выпить около 200 бутылок вина в день. Думаю, мы можем согласиться, что это не совсем здорово.

Черника

Черника, как и красное вино — источник ресвератрола. Правда, одна ягода содержит всего несколько микрограмм вещества, поэтому нужно съесть более чем 10 тыс. ягод за день, чтобы получить активную дозу.

Черника также содержит вещество, называемое антоциан, способное улучшить некоторые показатели работы сердца. Но чтобы получить активную дозу, надо съедать от 150 до 300 ягод в день. Гораздо более приемлемо, но все равно довольно много — и дорого.

Шоколад

Новости о том, что черный шоколад снижает давление, неизменно пользуются популярностью. Замечено, что теобромин — вещество, найденное в шоколаде, — понижает кровяное давление при дозе около 1 грамма, но не в меньших дозах. Чтобы получить необходимое количество теобромина вам нужно съесть около 100 грамм черного шоколада.

Шоколад — вредная пища. Рекомендованная порция таких продуктов — не больше 600 килоджоулей или 25 грамм в день. При этом 100 грамм шоколада соответствует более чем 2000 килоджоулей.

Подобное превышение рекомендованной нормы влечет за собой набор веса, а лишний вес приводит к сердечным заболеваниям и инсультам. Такие риски сводят на нет пользу шоколада в качестве средства для понижения давления.

Куркума

Куркуму любят. Она необходима для приготовления карри, а совсем недавно стало популярным латте с куркумой. Периодически появляются статьи о ее целебных свойствах, в которых обычно упоминается куркумин.

Куркумин относится к целой группе веществ, называемых куркуминоидами, которые, возможно, имеют некоторые полезные свойства, например, уменьшают воспаление. Воспаление помогает нам бороться с инфекциями и травмами, но слишком сильное становится серьезной проблемой при таких заболеваниях, как артрит, а также может быть связано с сердечными заболеваниями или инсультом.

Испытания куркумина на людях привели к неубедительным результатам, несмотря на то, что большинство использовало добавки куркумина в очень больших дозах — от 1 до 12 грамм в день. Куркума содержит только 3% куркумина, поэтому из каждого грамма специи вы получаете только 0,03 грамма куркумина. Это означает, что вам нужно было бы съесть не менее 30 грамм куркумы, чтобы получить минимальную активную дозу куркумина. Важно и то, что куркумин в куркуме не очень биодоступный, мы абсорбируем только 25%, того, что съедаем. И потому вам, скорее всего, пришлось бы съедать около 100 граммов куркумы каждый день. Это очень много карри.

Что же тогда есть?

Нам всем хочется, чтобы еда нас исцеляла, но фокусироваться на определенном продукте и съедать целую гору — не лучший вариант. Сбалансированная и разнообразная диета может снабдить вас целым спектром различных питательных и биоактивных веществ. Не растрачивайте свое время на поиски быстрых решений, лучше сосредоточьтесь на том, чтобы насладиться всем разнообразием пищи.