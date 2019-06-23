«Грузинские авиалинии» планирует летать в Москву транзитом через Ереван 5 23.06.2019, 9:51

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В Georgian Airways отреагировали на закрытие Путиным воздушного пространства для грузинских перевозчиков.

Из-за запрета на выполнение прямых авиарейсов в российские города, грузинская авиакомпания Georgian Airways с 8 июля предложит пассажирам транзитные полеты Тбилиси-Ереван-Москва. Об этом говорится в заявлении авиаперевозчика, распространенном сегодня.

Напомним, ранее сегодня в Минтрансе РФ сообщили, что полеты грузинских авиакомпаний в направлении России и обратно, приостановят до подтверждения их безопасности и погашения долгов Грузии за навигационное обслуживание.

«Как известно, с 8 июля текущего года российским авиакомпаниям запрещается осуществлять воздушные перевозки из РФ в Грузию. По заявлению министерства транспорта России, запреты коснутся и грузинских авиакомпаний. В том случае, если запреты будут введены с 8 июля, авиакомпания Georgian Airways предложит своим пассажирам транзитные полеты Тбилиси-Ереван-Москва», — говорится в заявлении.

21 июня президент России Владимир Путин на фоне протестов в Грузии запретил авиаперелеты в страну с 8 июля. Согласно его указу, туроператорам рекомендуется «воздержаться» от продажи туров в Грузию. Между тем, российское правительство должно принять меры по возвращению всех россиян, временно находящихся там.

В Грузию рейсы в настоящее время осуществляют шесть российских авиакомпаний: «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», Red Wings, «Победа» и «Нордавиа» (в этом году перешла на работу под брендом Smartavia). Все они уже закрыли продажи авиабилетов и объявили о прекращении рейсов в Грузию с 8 июля.