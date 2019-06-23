«Зараженное мясо развозили по всей стране» 16 Адар'я Гуштын

23.06.2019, 9:59

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Факты о Чернобыле, которые должен знать каждый.

От аварии на Чернобыльской АЭС пострадал каждый пятый житель Белорусской ССР — 2,2 млн человек. Это больше населения теперешнего Минска.

За 30 лет после трагедии написаны сотни книг и статей. Фильмы тоже были. Но американский сериал «Чернобыль» шокировал не только американцев, но нас самих, хотя все это время мы живем с последствиями радиации. Когда первые эмоции от сериала утихли, мы собрали факты о Чернобыле, которые должен знать каждый белорус.

1. Что из себя представляла Чернобыльская АЭС?

Чернобыльская АЭС находится на севере Украины в 12 км от границы с Беларусью. В 1986 году это крупный энергетический узел мощностью 4000 МВт. Первый энергоблок запущен в 1977 году, последующие — в 1978, 1981 и 1983. До 1986 года здесь была одна серьезная авария — в 1982 году произошел разрыв технологического канала на первом блоке, на ликвидацию последствий ушло три месяца. До взрыва на Чернобыльской станции инцидентов происходило меньше, чем в среднем на других атомных станциях страны. На момент аварии Чернобыльская АЭС наряду с Ленинградской и Курской была самой мощной в СССР. Выработка электроэнергии в последнее время перед аварией составляла около 28 млрд кВт в год, что лишь немного уступало Ленинградской АЭС.

На ЧАЭС работало около 4 тысяч человек. В основном работники с семьями жили в городе Припяти, основанном в 1970 году. Наряду с жилыми кварталами здесь построили Дворец культуры, кинотеатр, гостиницы, больницы и поликлиники, библиотеки, школы, детские сады и техникумы. В городе проживало около 45 тысяч человек, из них 16 тысяч — дети. Средний возраст жителей составлял 26 лет.

2. Почему произошел взрыв?

В ночь на 26 апреля 1986 года на 4-м энергоблоке станции проводились испытания турбогенератора. Планировалось остановить реактор, замерить генераторные показатели, чтобы посмотреть, хватит ли инерции ротора на то, чтобы какое-то время продолжилась выработка электричества в случае, если вдруг отключится реактор. Система аварийного охлаждения была планово отключена. Однако безопасно заглушить реактор не удалось. В 1 час 23 минуты ночи на энергоблоке произошел взрыв.

Существует две версии произошедшего: неправильная конструкция реактора РБМК-1000 и человеческий фактор.

Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Правительственная комиссия ответственными за аварию назвала директора АЭС Виктора Брюханова, главного инженера Николая Фомина, заместителя главного инженера Анатолия Дятлова, которые «допустили грубые ошибки в эксплуатации станции и не обеспечили безопасность». В чем были нарушения персонала? Проведение испытания любой ценой, несмотря на изменение состояния реактора; вывод из работы исправных технологических защит, которые могли остановить реактор до того, как он попал в опасный режим; замалчивание руководством станции масштабов проблемы в первые дни после аварии. Директор Брюханов настаивает, что никакого эксперимента не было, были плановые работы, обязательная проверка систем перед ремонтом. Как и другие сотрудники, он считает, что к аварии привело несовершенство реактора.

В 1991 году комиссия Госатомнадзора, изучив материалы, пришла к выводу, что «начавшаяся из-за действий оперативного персонала чернобыльская авария приобрела катастрофические масштабы вследствие неудовлетворительной конструкции реактора». Так, к аргументам про нарушения персонала добавилось, что реактор не соответствовал нормам безопасности и имел опасные конструктивные особенности. Спустя 20 лет после аварии главный конструктор реактора РБМК-1000 Юрий Черкашов в интервью Ежемесячному журналу атомной энергетики России фактически признал негативные характеристики реактора и то, что об этом было известно до трагедии, однако конструктор также указал на стечение обстоятельств.

3. Что случилось после взрыва?

В результате взрыва реактор 4-го энергоблока был полностью разрушен. Также были разрушены стены и перекрытия машинного зала, начался пожар. В атмосферу поступило огромное количество радиоактивных веществ.

Первыми ликвидаторами последствий аварии стали 21 припятский пожарный, они прибыли на станцию через шесть минут после взрыва. Из средств защиты у них были только брезентовая роба, рукавицы, каска. После часа работы в условиях чудовищной радиации их доставили в больницу в бессознательном состоянии. Утром первую группу пострадавших от сильного облучения среди сотрудников станции и пожарных эвакуировали в Москву.

Чтобы потушить пожар, было совершено 1800 вылетов на вертолетах. На горящий реактор сброшено 5000 тонн материалов — соединение бора, доломита, песка, глины, свинца.

4. Сколько человек было задействовано в ликвидации последствий, знали ли они об опасности?

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Более 600 тысяч человек принимали участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. В зоне аварии работали представители службы радиационного контроля, химвойск, гражданской обороны, Госгидромета, Минздрава.

Большинство ликвидаторов были простыми резервистами, которых призвали помогать в ликвидации, либо служащие войск радиационной, химической и биологической защиты. Военнослужащих на ликвидации было больше всего — до 340 тысяч человек.

Вооруженные силы не были достаточно оснащены обмундированием для работы в условиях высокой радиоактивной зараженности. Достоверной информации об опасности у людей не было. Часто ликвидаторы работали в обыкновенной одежде, единственной защитой служили свинцовые пластины толщиной 2−4 мм и простые респираторы, сверху надевали резиновые фартуки. Не хватало даже дозиметров.

По данным Всемирной организации здравоохранения, количество жертв среди ликвидаторов оценивается в 4 тысячи человек (те, кто уже умер, и те, кто может умереть в будущем от последствий аварии).

5. Как власти оповещали о катастрофе, в том числе жителей регионов, отдаленных от места аварии?

Агитационный пункт в Доме культуры в Припяти. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

26 апреля в городе Припяти, в двух километрах от взорванного реактора, на открытом воздухе сыграли 16 свадеб. И в Украине, и в Беларуси, и в России люди наслаждались первыми солнечными днями, даже не подозревая о катастрофе. Поздно вечером 28 апреля, через два дня после взрыва, информагентство ТАСС передает краткое сообщение: «На Чернобыльской атомной электростанции произошел несчастный случай. Один из реакторов получил повреждение. Принимаются меры с целью устранения последствий инцидента. Пострадавшим оказана необходимая помощь. Создана правительственная комиссия для расследования происшедшего».

Вот как вспоминает те дни украинский журналист, автор книги «Чернобыль. Совершенно секретно» Алла Ярошинская, ставшая в 1989-м народным депутатом СССР:

— О том, что в Советском Союзе взорвалась АЭС, мы узнали из зарубежных голосов… 1-го мая в Житомире, Киеве, других городах Беларуси, России, Прибалтики миллионы людей вышли на праздничную демонстрацию. Было очень жарко. Дети в национальных костюмах, вдыхая радиоактивный угар, плясали на главной улице столицы Украины. На трибуне, приветствуя демонстрантов, стояли члены украинского Политбюро и члены правительства… Несмотря на то, что официально никаких сообщений о взрыве не было, в ближайших от Чернобыля городах с каждым днем нарастала паника. Никто не знал, что именно произошло, слухи распространялись самые невероятные. В аптеках исчез йод. Многие люди, полагая, что так можно уберечься от радиации, в чистом виде пили йод, обжигая гортани и кишечники. Люди скупали билеты в любом направлении. Спустя 10 дней министр здравоохранения Украинской ССР дал ценные рекомендации: закрывать форточки и вытирать ноги мокрой тряпкой, заходя в дом. Делать влажную уборку квартиры. Вот и вся радиационная профилактика.

Из распоряжения Третьего главного управления Министерства здравоохранения СССР от 27 июля 1986 года «Об усилении режима секретности при выполнении работ по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС»: пункт 4 — засекретить сведения об аварии, пункт 8 — засекретить сведения о результатах лечения, пункт 9 — засекретить сведения о степени радиоактивного поражения персонала, участвовавшего в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

Власти скрывали правду об аварии и воздействии на здоровье, контролировали прессу, было рекомендовано не заострять внимание на негативных последствиях, а больше писать про самоотверженность и сплоченность советского народа во время ликвидации последствий. В стенограммах заседаний Верховного Совета в 1986 году практически нет упоминаний об аварии и последствиях для природы и людей. Депутаты, как и прежде, обсуждают кадровую политику, увеличение показателей по животноводству, обеспечение предприятий сырьем, будто не было никакой катастрофы. Государственная программа ликвидации последствий аварии на ЧАЭС впервые была принята спустя четыре года после трагедии, на 1990−1995 гг.

Собственный корреспондент «Известий» в Беларуси Николай Матуковский в июле 1986-го в телеграмме главному редактору сообщал: «Радиационная обстановка значительно осложнилась. Во многих районах Могилевской области обнаружено радиоактивное заражение, уровень которого значительно выше уровня тех районов, о которых мы писали. По всем медицинским канонам проживание людей в этих районах связано с огромным риском для жизни. У меня сложилось такое впечатление, что наши товарищи растерялись и не знают, что предпринять, тем более что соответствующие московские инстанции не хотят верить в случившееся. Сообщаю Вам это по телексу, потому что все телефонные разговоры на эту тему у нас категорически запрещены».

Зараженное мясо развозили по всей стране. Из секретного протокола, подписанного председателем Совета Министров Николаем Рыжковым: «Об использовании мяса, произведенного в некоторых областях Белорусской ССР, Украинской ССР и РСФСР» — считать целесообразным заложить в государственный резерв мясо с повышенным содержанием радиоактивных веществ, находящееся на хранении, а также подлежащее закупке в текущем году. Для того чтобы не допустить большого суммарного накопления радиоактивных веществ в организме людей от употребления загрязненных продуктов питания, Министерство здравоохранения СССР рекомендует максимально рассредоточить загрязненное мясо по стране и использовать его для выработки колбасных изделий, консервов и мясных полуфабрикатов в соотношении один к десяти с нормальным мясом. Зараженное мясо из Беларуси и Украины, согласно документу, следовало вывезти в Россию (но только не в Москву), Молдавию, Казахстан, республики Закавказья, Прибалтики и Средней Азии.

6. Как отселяли людей из потерпевших регионов и какую компенсацию они получили?

Отселенная Припять. Снимок 2013 года. Фото: Reuters

27 апреля за несколько часов из города Припяти было вывезено все население. По свидетельству очевидцев, люди думали, что покидают свои дома только на несколько дней, во многих квартирах оставались холодильники, полные еды.

После аварии была создана зона отчуждения, которая состоит из трех контролируемых территорий — особая зона (непосредственно площадка станции), 10-километровая и 30-километровая зона.

В Беларуси до 5 мая эвакуировали все население, которое проживало в 30-километровой зоне. Эвакуацию из Хойницкого, Брагинского, Наровлянского районов (наиболее потерпевших) завершили 7 мая. Есть секретный протокол, согласно которому власти разрешили не отселять жителей Брагина, сославшись на то, что ситуация стабилизируется, а беременных и детей уже вывезли. Люди брали с собой только самое необходимое, мебель, техника, скот — все оставалось в «зоне».

С пострадавших территорий отселили 138 тысяч человек, 75% из них — жители Гомельской области. Еще 200 тысяч уехали сами. На территории площадью 194 тысячи гектаров созданы зоны отчуждения, большая часть которых в дальнейшем была трансформирована в Полесский радиационно-экологический заповедник. Здесь хранится треть всего «чернобыльского наследия», которое досталось Беларуси после аварии на АЭС: 30% цезия, еще 70% стронция и 97% плутония. Задача этих территорий — не пустить радиацию дальше.

Для переселенцев в других населенных пунктах за полтора года было построено около 10 тысяч квартир. Людей расселяли по всей Беларуси. Сумма затрат, связанных с созданием зон отчуждения и отселения, — 1 млрд 835 млн советских рублей. Общая сумма выплат (ежемесячных и надбавки к зарплатам) — 546 млн советских рублей.

7. Каковы последствия катастрофы и почему взрыв на ЧАЭС считается самой крупной аварией в истории атомной энергетики?

ЧАЭС в 2016 году. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Взрыв на ЧАЭС считается самой крупной атомной аварией из-за последствий, которые наступили после трагедии. От взрыва на Чернобыльской атомной электростанции пострадал каждый пятый житель Беларуси — более 2,2 млн человек, из них 800 тысяч — дети.

«Вся Беларусь дышала радиоактивным йодом, поглощая его с продуктами на протяжении 80 дней до его полного распада. На севере Беларуси концентрация йода в воздухе превышала допустимый уровень в тысячу раз», — рассказывал в 1990 году на заседании в ООН представитель НИИ радиации и медицины Минздрава БССР Николай Гресь. В течение нескольких месяцев йод-131 распался, однако это привело к патологиям щитовидной железы, особенно у детей.

«70% чернобыльских радиоизотопов пришлось на нашу республику, ими захвачена третья часть территории, — рассказывал в 1990 году в ООН министр иностранных дел БССР Петр Кравченко. — Пятая часть населения стала жертвой Чернобыля, заложниками отсроченных вредных эффектов радиации. В пораженных зонах в восемь раз увеличилось заболевание анемией, в 10 раз — хронической патологией носоглотки, в два раза — врожденными пороками развития у новорожденных».

На 66% территории Беларуси уровни загрязнения почвы цезием-137 превышали 10 кБк/м2. Стронций-90 выпал на Беларусь более локально. Уровни загрязнения почвы этим радионуклидом выше 5,5 кБк/м2 (0,15 Ки/км2) обнаружены на 10% территории республики. 2% площади страны загрязнены трансурановыми элементами (плутоний-238, 239, 240 (238, 239, 240Pu).

Пострадало 18% всех наиболее продуктивных сельхозземель Беларуси, весь район бассейна реки Припять, который был одним из основных мясо-молочных производящих ресурсов республики. 20% лесов оказались в зоне долговременного действия источника радиации.

Суммарный ущерб, нанесенный Беларуси чернобыльской катастрофой, оценивается в 235 млрд долларов (с учетом ликвидации последствий).

8. Кого наказали за то, что случилось?

В 1987 году состоялся суд по делу об аварии на ЧАЭС. Виновными признали шесть сотрудников станции: директор Виктор Брюханов, главный инженер Николай Фомин и его заместитель Анатолий Дятлов, начальник реакторного цеха Александр Коваленко, начальник смены Борис Рогожкин, инспектор Госатомтехнадзора Юрий Лаушкин.

Фомин перед процессом пытался покончить с собой, разбил очки и осколком вскрыл вены. Дятлов выписался из больницы незадолго до начала суда, долгое время лечил незаживавшие раны на ногах, полученные вследствие ликвидации последствий аварии.

Суд вынес приговор с точно такими сроками, как запросил прокурор: Брюханову, Фомину и Дятлову — 10 лет лишения свободы, Рогожкину — 5 лет, Коваленко — 3 года, Лаушкину — 2 года. Приговор обжалованию не подлежал. Материалы дела засекретили.

Директор Виктор Брюханов отсидел пять лет и был досрочно освобожден из-за острой лучевой болезни. Он настаивает, что к аварии привело несовершенство реактора. Такая же позиция у инженера Дятлова, после досрочного освобождения (за него заступился академик Андрей Сахаров) написал книгу «Чернобыль: как это было».

9. Что сегодня на месте взрыва и сколько лет понадобится, чтобы от аварии не осталось следа?

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В 1995 году была подписана программа закрытия станции. Первоначальный железобетонный саркофаг, который построили после аварии, пришел в негодность. При поддержке ЕС был построен новый, стальной, саркофаг, внутри которого находится разрушенный реактор и старый саркофаг. Полный демонтаж установок ожидается не ранее 2065 года.

Город Припять по-прежнему является заброшенным. Даже с учетом снижения радиации речи о том, чтобы вернуть туда жизнь, не идет: высокое загрязнение почвы, воды. Зона отчуждения тоже под запретом, там живут «самоселы», но чтобы легально попасть даже на экскурсию, нужно специальное разрешение.

После взрыва во внешнюю среду больше всего попало радиоактивных цезия и стронция. Период полураспада у них около 30 лет, то есть каждые 30 лет их активность падает в два раза, но это не единственная проблема. Когда распадается плутоний-241, на радиоактивно загрязненных территориях образуется америций-241. По радиотоксичности он близок к изотопам плутония. Через 100 лет после аварии на ЧАЭС, в 2086 году, общая активность почвы на загрязненных территориях Беларуси будет в 2,4 раза выше, чем в начальный послеаварийный период. Снижение альфа-активности почвы от америция до уровня 3,7 кБк/м2 ожидается только после 2400 года.

10. Если бы сегодня произошла подобная авария, например, за рубежом, как бы о ней узнали люди?

Скрыть сегодня подобную аварию практически невозможно. Даже в 1986 г. первой страной, официально зарегистрировавшей первые свидетельства Чернобыльской катастрофы, стала Швеция: именно там впервые было зафиксировано содержание радиоактивного нептуния-239 в атмосфере. Дальше стала поступать информация и от других европейских государств, власти СССР были вынуждены реагировать — отвечать на вопросы, принимать международную помощь, в том числе в качестве специалистов. Каждая страна отслеживает радиационную обстановку не только внутри своего государства, но и в регионе.

В Беларуси пока нет действующих атомных электростанций, АЭС в Островце еще не запущена. Однако рядом с нашей страной находится четыре атомные электростанции: Игналинская АЭС (4 км от границы), Чернобыльская АЭС (12 км), Ровенская АЭС (65 км), Смоленская АЭС (75 км). В 2001 году была создана автоматизированная система контроля радиационной обстановки в зонах наблюдения АЭС сопредельных государств. Система предназначена для контроля радиационной обстановки в реальном масштабе времени, измерения мощности дозы гамма-излучения и передачи данных совместно с метеорологическими параметрами в пункты контроля и центры реагирования. В нормальном режиме показатели обновляются каждые 10 минут, в аварийном — каждую минуту. Данные поступают в Локальный центр реагирования, который обеспечивает сбор и обработку данных, а также передачу на республиканский уровень.

Адар'я Гуштын, tut.by