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США обнародовали «сделку века»

  • 23.06.2019, 10:03
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Ее цель – мир на Ближнем Востоке.

Соединенные Штаты Америки готовы инвестировать 25 миллиардов долларов в экономику Палестины.

Белый дом опубликовал экономический план по урегулированию палестино-израильского конфликта. Согласно этому документу, в течение 10 лет Палестине, Египту, Иордании и Ливану предлагается выделить 50 млрд долларов, сообщает korrespondent.net.

Более половины этих средств может получить Палестина, остальные деньги – соседние страны. Инвестиции нужны, чтобы увеличить ВВП Палестины в 10 раз, снизить уровень безработицы с 30% до однозначных показателей, а также вдвое сократить показатель бедности.

США предлагают реализовать 100 проектов в инфраструктурной, промышленной, медицинской, туристической и образовательной сферах страны. В плане говорится о строительстве современной транспортной сети через Западный берег реки Иордан, сектор Газа и территорию Израиля.

Кроме того, в документе речь идет о расширении египетского порта рядом с Суэцким каналом, чтобы стимулировать торговлю в регионе.

План или как его еще называют "сделка века" была опубликована за три дня до организуемого США международного форума по Палестине "Мир во имя процветания в Бахрейне".


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