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В Горках увековечат память об императоре, который воевал с белорусами

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  • 23.06.2019, 10:14
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Памятным знаком Петру I в Горках будет муляж старинной пушки, который раньше стоял около старого здания музея.
фото: Александр Храмко.

Памятным знаком Петру I будет муляж старинной пушки.

В среду 26 июня в Горках откроют памятный знак о пребывании Петра I в городе, сообщает horki.info.

Событие будет частью празднования 75-летия освобождения Горецкого района от немецко-фашистских захватчиков. Правда, российский император и освободители от нацизма стоят по разные стороны баррикад.

О чем говорят упрямые исторические факты?

Петр I действительно был в Горках. Это случилось летом 1708 года во время Северной войны. В ней Россия и Швеция боролись за господство на Балтийском море. Белорусские земли в тот момент не были частью Русского Царства, но стали ареной кровавых событий. Самые масштабные из них – трагедии в Могилеве, Витебске и Полоцке.

В июле 1708 года Могилев заняли войска шведского короля Карла XII. Они разграбили город, сажали мещан "в подвалы, морили голодом, в холодную воду голых бросали, на балках под потолком подвешивали". В сентябре пришли российские войска. По приказу Петра I Могилев был разрушен и сожжен, хотя военной необходимости в этом не было.

С 1700 по 1708 годы через Витебск не раз проходили войска воюющих сторон. Все брали с людей нелепые повинности натурой и деньгами. Когда Петр I узнал, что жители Витебска сочувствовали польскому королю (а кому еще, если наши земли были частью польско-литовского государства?!), то за это приказал своим войскам сжечь город, что и было исполнено в сентябре 1708 года. С этого времени Витебск обеднел, население его уменьшилось, торговля упала.

В мае 1710 года Петр I с Александром Меньшиковым организовали убийство монахов Софийского собора в Полоцке. Перед отходом из города армия Петра взорвала эту знаменитую белорусскую святыню.

Экспертная оценка

В 2015 году на сайте газеты Горецкого райисполкома "Горецкий вестник" вышла статья "Оснований для установки памятной доски в честь пребывания Петра I в Горках нет". В ней директор Горецкого историко-этнографического музея Светлана Макеева объясняет, что нахождение Петра I в Горках не является важным историческим событием, потому что сражение между русскими и шведскими войсками в нашем городе не состоялось.

Кроме этого, эксперт подчеркивает, что у нас нет повода гордиться фактом нахождения в Горках русского царя со своим войском. Почему же? "Северная война 1700-1721 годов принесла жителям белорусских земель огромные потери, обострила экономическую и политическую ситуацию в стране. Пребывание иностранных войск тяжким бременем легло на местное население. Исторические документы свидетельствуют о мародерстве, грабежах и насилии не только шведских, но и русских войск".

Петр I – самый достойный?

В Горках нет памятного знака рода Сапегов, которые владели городом долгие годы. Эти белорусские магнаты дали нашему местечку малое магдебургское право, благодаря этому населенный пункт рос и развивался.

В 2012 году на территории академии снесли дом, в котором жил Максим Горецкий, классик белорусской литературы. Памятный знак на этом месте обещали поставить несколько раз, но воз и ныне там.

На Мичурина до сих пор не идет восстановление памятников архитектуры, хоть несколько домов на этой улице внесены в список историко-культурного наследия Республики Беларусь и находятся под охраной государства.


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