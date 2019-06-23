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Протесты в Грузии и «черные лебеди» для Москвы

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  • Константин Эггерт
  • 23.06.2019, 10:22
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РФ теряет влияние на постсоветском пространстве.

"Черные лебеди" приплывают именно так - кто-то делает что-то, что этот кто-то считает неважным. Но другие, и их много, считают это что-то очень важным, да еще вдобавок оскорбительным. По этой причине внезапно вспыхивает кризис. И его последствия трудно предугадать. Такая ситуация сложилась в Грузии.

Инцидент стал поводом для наследников Саакашвили

В Тбилиси демонстранты под лозунгами "Россия - оккупант!" и "Путин - вон из Грузии!" попытались взять штурмом здание парламента, а его председатель в пятницу, 21 июня, ушел в отставку. Теперь в стране, возможно, состоятся досрочные парламентские выборы. И все это из-за сессии организации, которая мало кому была известна до минувшего четверга - Межпарламентской ассамблеи православия.

Она создана в 1993 году и включает в себя членов парламентов из традиционно православных стран. Глава организации, депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов никак не думал, что сесть в кресло спикера в историческом зале заседаний грузинского парламента на проспекте Руставели в Тбилиси и начать выступать там по-русски - не самый лучший дипломатический ход в стране, у которой Россия 11 лет назад с помощью военной силы фактически захватила два региона.

Депутаты из оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) возмутились этим, собрали сторонников - и через час в центре грузинской столицы уже бушевал митинг, переросший в столкновения с полицией. В прошлом году лидер созданного в 2001 году Михаилом Саакашвили ЕНД Григол Вашадзе проиграл президентские выборы внепартийному кандидату Саломе Зурабишвили. Ее поддерживала правящая партия "Грузинская мечта". Для "националов" инцидент с гостем из России стал хорошим поводом атаковать "мечтателей", которых они называют "карманной партией" самого богатого человека Грузии, бывшего премьера Бидзины Иванишвили, и обвиняют в потакании Кремлю.

Правительство "Грузинской мечты", действительно, в отношениях с Москвой ведет себя сдержанно, хотя ни о каком изменении прозападного курса в Грузии не может идти и речи - люди не позволят. ЕНД хочет добиться досрочных парламентских выборов, так как считает, что позиции "Мечты" сегодня ослабли. И первый успех уже одержан - представитель большинства, глава парламента Ираклий Кобахидзе ушел в отставку. Конечно, у происходящего в Тбилиси есть очевидные причины, лежащие в сфере внутренней политической борьбы. Но эта борьба неразрывно связана с войной 2008 года. Гнев тысяч демонстрантов, вызванный поведением Сергея Гаврилова, был неподдельным. Для Грузии воспоминания о российском вторжении и захвате Абхазии и Южной Осетии остаются незаживающей раной.

Имперский "этикет" Путина и его последствия

Сам Сергей Гаврилов, похоже, до сих пор не понимает, из-за чего разгорелся сыр-бор. В интервью "Коммерсанту" депутат недоумевает: в Греции ему разрешили сидеть в кресле спикера парламента, в Ливане тоже с этим не было проблем, так почему же они есть в Грузии? И действительно, почему? Трудно судить, насколько искренне это недоумение. Но хорошо бы иногда думать головой, что и где уместно. Заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уже завели традиционную песню о "провокации антироссийских сил" и "русофобии" (куда же без нее!). Хотя на самом деле провокацией было неумное поведение российского депутата-коммуниста.

В официальной Москве господствует снисходительная надменность в отношении бывших "колониальных народов", глубокая и искренняя убежденность в том, что они - великовозрастные дети, которые сами не имеют ни чувств, ни мыслей и которыми всегда манипулируют злобные американцы (без США, как и без русофобии, кремлевским никуда!).

Это не просто фирменный стиль российской верхушки. Они так на самом деле думают. А при Путине демонстрация пренебрежения бывшими советскими "нацменами", всеми этими "хохлами", "кепками", "бульбашами" стала частью неформального властного этикета, формой демонстрации лояльности господствующей неосоветской идеологии и олицетворяющему ее президенту.

РФ теряет влияние на постсоветском пространстве

В том числе поэтому Москва обречена и дальше проигрывать свои геополитические партии на постсоветском пространстве. В Грузии вариант прихода к власти радикально прозападного правительства, идущего по стопам Саакашвили, и даже дальше, стал в пятницу еще более реальным, чем до того. Это явно не то, что Кремлю нужно, но это то, что он рано или поздно получит.

Кроме того, как показали недавние президентские выборы в Украине, активная часть российского общества все меньше верит сказкам о несмышленых постсоветских соседях, у которых в странах сплошной хаос и разруха, в отличие от путинской "стабильности". На традиционный кремлевский вопрос: "Хотите как в Украине!" многие все чаще отвечают не "Не дай Бог!", а "Хотим!". Не исключено, что скоро захотят и как в Грузии. Тем более, что бетонное бесчувствие российских властей заставляет все большее число людей задумываться о все более жестком противостоянии им. Российской верхушке некого за это винить, кроме самой себя.

Константин Эггерт, «Немецкая волна»


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