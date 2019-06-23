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Женщина впервые вошла в военный комитет НАТО

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  • 23.06.2019, 10:50
Фото: Oana Lungescu/Twitter

Прецедент создала контр-адмирал вооруженных сил Норвегии.

Контр-адмирал вооруженных сил Норвегии Луиз Дедичен стала первой женщиной в составе военного комитета НАТО, передает nv.ua.

Об этом сообщила официальный представитель альянса Оана Лунгеску Twitter.

«Поздравляем контр-адмирала Луиз Дедичен из Норвегии — первую женщину в военном комитете НАТО», — написала она.

В состав военного комитета НАТО входят начальники генштабов стран — членов блока. Комитет консультирует другие органы организации и предоставляет рекомендации по военной стратегии.


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