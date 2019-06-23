Женщина впервые вошла в военный комитет НАТО 1 23.06.2019, 10:50

Фото: Oana Lungescu/Twitter

Прецедент создала контр-адмирал вооруженных сил Норвегии.

Контр-адмирал вооруженных сил Норвегии Луиз Дедичен стала первой женщиной в составе военного комитета НАТО, передает nv.ua.

Об этом сообщила официальный представитель альянса Оана Лунгеску Twitter.

«Поздравляем контр-адмирала Луиз Дедичен из Норвегии — первую женщину в военном комитете НАТО», — написала она.

В состав военного комитета НАТО входят начальники генштабов стран — членов блока. Комитет консультирует другие органы организации и предоставляет рекомендации по военной стратегии.