Женщина впервые вошла в военный комитет НАТО

Женщина впервые вошла в военный комитет НАТО1
- 23.06.2019, 10:50
Прецедент создала контр-адмирал вооруженных сил Норвегии.
Контр-адмирал вооруженных сил Норвегии Луиз Дедичен стала первой женщиной в составе военного комитета НАТО, передает nv.ua.
Об этом сообщила официальный представитель альянса Оана Лунгеску Twitter.
«Поздравляем контр-адмирала Луиз Дедичен из Норвегии — первую женщину в военном комитете НАТО», — написала она.
В состав военного комитета НАТО входят начальники генштабов стран — членов блока. Комитет консультирует другие органы организации и предоставляет рекомендации по военной стратегии.
Congratulations to Rear Admiral @LouiseDedichen of #Norway 🇳🇴- the 1️⃣st woman on @NATO’s Military Committee. Only 28 more to go! #WeAreNATO #womenatwork pic.twitter.com/HGgAi7lVik— Oana Lungescu (@NATOpress) June 22, 2019