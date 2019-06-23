закрыть
23 июня 2019, воскресенье, 12:07
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Лукашенко – Медведеву: Как говорит Путин, мы один народ

17
  • 23.06.2019, 11:13
  • 2,897

Диктатор рассказал о планах поехать с Путиным на Валаам.

На встрече с главой правительства России Лукашенко поговорил с Дмитрием Медведевым о грядущих встречах с Владимиром Путиным. С российским президентом белорусский лидер намерен обсуждать вопросы «сотрудничества двух стран», сообщает kp.by.

Беседуя с Медведевым, Лукашенко напомнил о существующей договоренности, что российский премьер изучит «проблемные вопросы между Беларусью и Россией».

– Как договаривались мы с президентом России, вы изучите работу совместной группы, занимающейся проблемными вопросами наших взаимоотношений, а затем дадите свое заключение, перед встречей с Владимиром Владимировичем, – пояснил Лукашенко.

– А на форуме регионов (который пройдет в середине июля в Санкт-Петербурге – ред.), мы с ним поедем на Валаам молиться. И там еще дополнительно все обсудим, – рассказал Лукашенко о намеченном плане общения правителей двух государств.

Подводя итоги встречи, Лукашенко подчеркнул, что готов обсудить с Дмитрием Медведевым те вопросы белорусско-российского сотрудничества, которые он сочтет необходимыми.

– Вы наш близкий и родной гость. Как Путин говорит, мы – один народ. Поэтому мы рады вас видеть здесь, – резюмировал Лукашенко.


популярное за неделю

Мнение

Деньги из воздуха, или Грабеж среди бела дня
Деньги из воздуха, или Грабеж среди бела дня Михаил Пастухов
Суд над Россией
Суд над Россией Виталий Портников
Париж стоит мессы
Париж стоит мессы Валерий Карбалевич
Церемония после расстрела
Церемония после расстрела Ирина Халип