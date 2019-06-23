Лукашенко – Медведеву: Как говорит Путин, мы один народ 17 23.06.2019, 11:13

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Диктатор рассказал о планах поехать с Путиным на Валаам.

На встрече с главой правительства России Лукашенко поговорил с Дмитрием Медведевым о грядущих встречах с Владимиром Путиным. С российским президентом белорусский лидер намерен обсуждать вопросы «сотрудничества двух стран», сообщает kp.by.

Беседуя с Медведевым, Лукашенко напомнил о существующей договоренности, что российский премьер изучит «проблемные вопросы между Беларусью и Россией».

– Как договаривались мы с президентом России, вы изучите работу совместной группы, занимающейся проблемными вопросами наших взаимоотношений, а затем дадите свое заключение, перед встречей с Владимиром Владимировичем, – пояснил Лукашенко.

– А на форуме регионов (который пройдет в середине июля в Санкт-Петербурге – ред.), мы с ним поедем на Валаам молиться. И там еще дополнительно все обсудим, – рассказал Лукашенко о намеченном плане общения правителей двух государств.

Подводя итоги встречи, Лукашенко подчеркнул, что готов обсудить с Дмитрием Медведевым те вопросы белорусско-российского сотрудничества, которые он сочтет необходимыми.

– Вы наш близкий и родной гость. Как Путин говорит, мы – один народ. Поэтому мы рады вас видеть здесь, – резюмировал Лукашенко.