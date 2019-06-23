В Грузии протестующие выдвинули ультиматум главе МВД 23.06.2019, 11:45

Георгий Гахария должен уйти в отставку сегодня до 14.00.

В Тбилиси участники акций протеста потребовали увольнения министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария. Об этом сообщает InterPressNews.ge.

Протестующие пришли к центральному офису правящей партии "Грузинская мечта", членом которой является Гахария, и скандировали: "Уходи!".

Если Гахария не уйдет в отставку до 14.00, акцию протеста обещают возобновить в 19.00 возле здания парламента. Об этом со ссылкой на организаторов акции протеста проинформировало "Эхо Кавказа".

Кроме отставки главы МВД, протестующие требуют проведения в стране выборов по пропорциональной системе, освободить задержанных 20 июня и наказания полицейских, прибегших к насилию по отношению к участникам акций протеста.

20 июня в Тбилиси несколько тысяч человек потребовали отставки спикера парламента, глав МВД и Службы госбезопасности. Люди скандировали антироссийские лозунги. Часть демонстрантов прорвалась в здание парламента.

Поводом к началу манифестаций в столице Грузии стал скандал на заседании Межпарламентской ассамблеи православия. Ее президент, россиянин Сергей Гаврилов решил вести заседание из кресла спикера грузинского парламента. Оппозиция сорвала работу ассамблеи и вынудила российскую делегацию спешно покинуть Тбилиси.

Против участников акции полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули. В ходе массовых протестов около 240 человек получили ранения.

Несмотря на то, что председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе подал в отставку, 21 июня акции протеста продолжились.