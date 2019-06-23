WP: США по указу Трампа совершили кибератаку на ракетные системы Ирана 23.06.2019, 11:58

Атака нарушила работу иранских систем по управлению запуском ракет.

Президент США Дональд Трамп одобрил проведение кибератаки на компьютерные системы Ирана по управлению запуском ракет после того, как Тегеран сбил американский беспилотник.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, передает nv.ua.

Как отмечается, киберкомандование США готовило эту атаку «неделями, если не месяцами». Процесс координировали ЦРУ США и сотрудники военного ведомства, специализирующиеся на Ближнем Востоке.

Атака, нарушившая работу иранских систем, была совершена в ночь на пятницу, 21 июня.

О проведении Соединенными Штатами кибератаки также сообщает AP.

Представители Белого дома и киберкомандования США от комментариев отказались.

Напомним, Корпус стражей Исламской революции заявил, что сбил американский разведывательный беспилотник в провинции Хормозган на юге Ирана.

Трамп заявил, что Иран совершил «очень большую ошибку». Позже он допустил, что силы Ирана могли уничтожить беспилотник по ошибке.

В Пентагоне заявили, что сбитый американский беспилотник не нарушал воздушное пространство Ирана.