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«Баста»: Сразу вспоминаются высказывания нашего агрофюрера по поводу их рейхсфюрера

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  • 23.06.2019, 12:05
  • 2,516

Лукашенко знает, что защищать его уже некому.

Я не знаю, что делают наши пионеры, ни разу не видел даже подобия того, чем занимались их предшественники в СССР, пишет читатель телеграм-канала «Баста» Андрусь Войнич.

Ни помощи ветеранам, ни сбора макулатуры по квартирам. Ничего, что было бы полезно и интересно современному школьнику.

Зато я часто видел пионеров, марширующих на школьном «плацу», одетых в военную форму и отрабатывающих некие команды.

Несмотря на то, что живу в полицейском государстве со странной военной доктриной, эти картины из прошлого вызывают удивление.

К чему готовят наших детей ? Какие перед ними ставятся задачи? Зачем весь этот цирк нужен, если «мы, беларусы, мірныя людзі»?

Это что, такой новый концепт военного лукашизма ?

Нет, я конечно знаю, что даже в нейтральной Швейцарии очень сильная армия, но там я не видел марширующих в военной форме детей.

Сразу вспоминается гитлерюгенд, история Третьего Рейха, наш агрофюрер и его некоторые высказывания по поводу их рейхсфюрера.

Или он уже знает, что защищать его некому и военные пионеры - это последняя надежда?

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