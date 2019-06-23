Дело «Боинга» MH17: кто и почему пойдет под суд 2 23.06.2019, 12:13

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Будут ли новые подозреваемые?

19 июня в Утрехте состоялась пресс-конференция международной следственной группы, ведущей дело о крушении пассажирского самолета Malaysian Airlines на Донбассе. Издание gordonua.com собрало ключевые факты, которые легли в основу подозрений четырем лицам в причастности к трагедии.

17 июля 2014 года Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту. 7 августа 2014 года была сформирована Объединенная следственная группа (JIT), в которую вошли представители Нидерландов, Бельгии, Австралии и Украины. Она занимается уголовно-правовым расследованием авиакатастрофы. 4 декабря 2014 года в следственную группу были включены представители Малайзии.

28 сентября 2016 года были объявлены промежуточные итоги расследования. Согласно выводам JIT, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук", привезенного из России, с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ.

19 июня 2019 года представители JIT дали пресс-конференцию в голландском Утрехте, на которой впервые были названы фамилии подозреваемых в преступлении.

Кто подозревается?

Еще утром 19 июня фигурантов дела назвала группа Bellingcat. Затем, незадолго до пресс-конференции, фамилии подозреваемых со ссылкой на источники опубликовали СМИ Нидерландов.

Официально о выдвижении подозрений сообщил глава департамента уголовных расследований Национальной полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен.

Фото: ЕРА

Следователи считают причастными к катастрофе трех граждан России и одного гражданина Украины:

Игорь Гиркин (Стрелков), в 2014 году – "министр обороны" группировки "ДНР";

Сергей Дубинский (Хмурый), в 2014 году – глава "ГРУ ДНР", подчиненный Стрелкова;

Олег Пулатов (Гюрза), глава 2-го отдела "ГРУ ДНР";

Леонид Харченко (Крот), командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР".

Первые трое – ветераны российских спецслужб или вооруженных сил. Украинец Харченко до начала конфликта на Донбассе не имел военного опыта.

В чем их подозревают?

Как заявил главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке, указанные лица будут преследоваться по двум статьям Уголовного кодекса Нидерландов:

крушение рейса MH17, повлекшее за собой гибель всех находящихся на борту людей, наказуемо в соответствии со ст. 168 УК Нидерландов (умышленное повреждение или уничтожение водного или воздушного судна);

убийство 298 человек на борту рейса MH17 наказуемо в соответствии со ст. 289 УК Нидерландов (умышленное убийство).

Максимальное наказание по этим статьям составляет 30 лет лишения свободы.

По словам Вестербеке, ни один из подозреваемых лично не сбивал пассажирский самолет. Однако они причастны к доставке зенитной установки из России в район боевых действий на Донбассе, что, по голландскому законодательству, равносильно непосредственному нажатию кнопки запуска ракеты.

Фото: ЕРА

Будут ли выданы подозреваемые?

Нидерланды объявят названных четырех человек в международный розыск, заявил Паулиссен. Просьбы к России и Украине выдать их не будет, поскольку законы этих стран запрещают экстрадицию своих граждан.

Формальный запрос о задержании и допросе трех подозреваемых россиян будет направлен России. При этом ранее Москва отказывалась предоставлять информации о "Буке" с номером 332 и о личности Дубинского, подчеркнул Вестербеке.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, также принимавший участие в пресс-конференции, сообщил, что Харченко (Крот) находится на не подконтрольной Киеву территории Донбасса. Если он будет задержан, то его арестуют, после чего "посредством видеосвязи он будет давать показания голландскому суду", сказал глава ГПУ. "Если голландский суд осудит его, то приговор суда будет выполняться на территории Украины", – уточнил генпрокурор.

Фото: ЕРА

JIT обратилась к подозреваемым с призывом добровольно дать показания по делу.

Ждать ли новых подозрений?

Вопросы журналистов касались отсутствия подозрений военнослужащим РФ, осуществлявшим запуск ракеты "Бука". Вестербеке признал, что группа пока не собрала в их отношении достаточно доказательств.

Он показал слайды с фото бойцов 53-й зенитно-ракетной бригады, которые, с большой долей вероятности, были переброшены из Курска к границе с Украиной летом 2014 года.

Впервые следствие обнародовало переписку российского солдата М. в соцсети "ВКонтакте", где он сообщал знакомой девушке Анастасии о перемещении подразделений 53-й бригады.

– Я во втором батальоне. По пути в Ростов с нами были пацаны из третьего, мы круто проехались... Ребята-контрактники, они покупали выпивку... Жаль, что после Миллерово они двинулись в другом направлении.

– В каком?

– Не скажу, это секрет. Если кто-то узнает – головы полетят. Могу намекнуть.

– Значит, это государственная тайна?

– Знаешь песню? "Дан приказ ему на Запад?"

– Имеешь в виду что-то желто-синее? (Девушка разместила эмодзи в виде флага Украины).

– Я смотрю, ты не только красивая, но и умная.

По данным JIT, экипаж "Бука" номер 332 состоял из четырех человек. Один из них отстал от товарищей после пуска ракеты, о чем свидетельствует перехваченный телефонный разговор Харченко с командиром разведроты его батальона Эдуардом Гилазовым (позывной Рязань).

Фото: ЕРА

"Можно предположить, что будет больше подозреваемых и больше доказательств", – заявил Паулиссен.

Есть ли новые доказательства?

Впервые следователи опубликовали фрагменты прослушки с голосами высокопоставленных российских чиновников – помощника президента РФ Владислава Суркова и главы оккупационной администрации Крыма Сергея Аксенова. Они заверяли главарей "ДНР" Гиркина и Александра Бородая в положительном решении вопроса о предоставлении российского тяжелого вооружения.

"Хотелось бы знать, кто принимал участие в принятии решений в Российской Федерации и с какой миссией зенитная система была отправлена в Украину", – сказано в коммюнике доклада JIT.

Когда и где будет суд?

Первое заседание суда по делу о катастрофе малайзийского Boeing начнется 9 марта 2020 года в 10.00 в судебном комплексе "Схипхол", рассматривать дело будет окружной суд Гааги. Для предварительной части судебного разбирательства здание суда зарезервировано с 9-го по 13 марта, а также с 23-го по 27 марта 2020 года.

Фото: ЕРА

Вестербеке отказался прогнозировать, сколько времени займет процесс, но предположил, что не менее года.