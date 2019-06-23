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Скандал: министр Израиля обвинила Лукашенко в недопустимом вмешательстве политики в спорт

  • 23.06.2019, 12:58
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Израиль намерен обратиться в МОК.

Министр спорта и культуры Израиля Мири Регев обратилась к главе организационного комитета II Европейских игр Лукашенко с требованием изменить ролик, опубликованный на официальном сайте Игр.

Об этом сообщает 9tv.co.il.

Речь идет о ролике, представляющих Израиль: в нем карту страны показали без Иудеи, Самарии и Голанских высот.

По мнению министра, налицо грубое нарушение Олимпийской хартии в виде недопустимого вмешательства политики в спорт.

Регев также заявила, что направит жалобу главе МОК.


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