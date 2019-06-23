Месть кремлевского диспетчера 23.06.2019, 13:01

Воровской системе в РФ придется жить по-новому.

В Грузии протесты. На некоторых фото видно, что жгут фотографии Путина или держат плакаты с матерными словами о Путине. Много лозунгов, направленных против политики властей России – оккупации Абхазии и Южной Осетии, пишет телеграм-канал «СерпомПо».

И Путин решил отомстить, поднять падающий рейтинг – закрыл авиасообщение с Грузией, начиная с 8 июля. Повод все тот же – якобы безопасность российских граждан. Хотя российские граждане о своей защите Путина не просили, угроз российским гражданам в Грузии нет : случаев нападения на туристов из России не было. Мы даже думаем, что среди российских граждан, приезжающих в Грузию, большое число людей Путина терпеть не может. Те, кто его обожает, катаются в аннексированный Крым.

Решение Путина – это наглый произвол. По отношению к российским людям, российским турфирмам, российским авиакомпаниям. Их убытки Путин и его мафиозные друзья из своего кармана возмещать не собираются, все должны заплатить сами за путинский злобный идиотизм.

То, что граждане России здесь ни при чем, следует из простого факта – авиасообщение закрывается не с сегодняшнего дня, а через две с лишним недели. А до этого момента в якобы опасную Грузию граждане России могут летать.

Российское начальство очень хочет отождествить себя с российскими гражданами и со страной, заставить всех в России быть ответственными за свои подлые решения, за свои преступления. И впихивает сверху то, что считает правильным для себя: пенсионный грабеж, обогащение друзей Путина на «госкомпаниях» и госзаказах, захват Крыма, холодную войну с Западом, теперь вот закрытие авиасообщения с Грузией.

Ничему это не поможет. Придется жить по-новому. И решать проблему Абхазии и Южной Осетии все равно придется. Не при Путине. После того, как он и его воровская система канут в Лету.