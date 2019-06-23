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В России начались акции против политических репрессий

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  • 23.06.2019, 13:27
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Первыми на улицы вышли жители Владивостока и Хабаровска.

В российских городах начались акции под названием "Общество требует справедливости", организованные Профсоюзом журналистов и работников СМИ, а также Либертарианской партией. Первые акции, участники которых требуют прекращения политических репрессий и фабрикации уголовных дел, прошли в воскресенье, 23 июня, в Хабаровске и Владивостоке, сообщает dw.com.

По данным Профсоюза журналистов, в столице Приморья в пикете участвовали более 30 человек, акция прошла мирно. Участники поддержали обращение к главе Следственного комитета и генпрокурору РФ Юрию Чайке с требованием провести полное и тщательное расследование по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова.

Акции также запланированы в Санкт-Петербурге, Новокузнецке, Калининграде, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Омске, Казани, Самаре, Перми и Махачкале. Пикет в Москве начнется в 17 часов по местному времени на проспекте Сахарова. По данным Профсоюза журналистов, на нем выступят редактор Ивана Голунова в "Медузе" Алексей Ковалев, ранее осужденный за оскорбление чувств верующих блогер Руслан Соколовский, мать фигурантки дела "Нового величия" Анны Павликовой Юлия, поручитель аспиранта МГУ Азата Мифтахова в суде Михаил Финкельберг и другие. Московская акция согласована с властями.

Освобождение Голунова - победа журналистов и гражданского общества

В заявке о проведении митингов Профсоюз журналистов отметил, что Голунов был освобожден, а сфабрикованное против него уголовное дело прекращено, что стало "победой журналистов и гражданского общества". "Однако проблема, с которой он столкнулся, системная - по фальшивым обвинениям сажают журналистов, правозащитников, активистов и обычных людей. Это дела Светланы Прокопьевой и Абдулмумина Гаджиева, дела "Сети", "Нового величия", Азата Мифтахова и множество других", - подчеркнула организация в Twitter.

Профсоюз призвал поддержать "всех жертв произвола и репрессий" и заявил о необходимости "мобилизации усилий профессиональных сообществ и гражданского общества в целом".

Задержание Ивана Голунова и акции в его поддержку

Дело корреспондента "Медузы" вызвало широкий общественный резонанс в России и за ее пределами. 36-летний спецкор отдела расследований "Медузы" был задержан в Москве 6 июня и отправлен на два месяца под домашний арест по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. В полиции заявили, что у него нашли четыре грамма метилэфедрона и пять граммов кокаина.

Однако эксперты не обнаружили в биологическом материале журналиста следов наркотиков. При этом на свертках, изъятых у Голунова, нашли ДНК нескольких человек. Журналист заявил, что наркотики ему подбросили из-за расследований о похоронном бизнесе. Вечером 11 июня Голунов был освобожден из-под домашнего ареста, а уголовное расследование прекращено.

На следующий день в Москве прошел несогласованный с властями митинг в поддержку Голунова. В ходе мероприятия полиция задержала более 500 человек, в том числе журналистов, пришедших на акцию с редакционным заданием. Некоторым задержанным назначили административные штрафы.


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