«Почему водоемы стали чьей-то собственностью?» 9 23.06.2019, 13:39

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Что думают случчане о платных рыбалках.

Вчера «Кур'ер» опубликовал народную новость о конфликте между отдыхающими и рыбаками. Случчанка Юлия рассказала, как на водоеме вблизи деревни Повстынь рыбаки прогоняли детей с пляжа. Мужчины аргументировали это тем, что они заплатили за рыбалку и имеют право ловить, где хотят.

После публикации читатели активно обсуждали эту тему. Одни считают, что рыбаков можно понять, а виноваты организаторы, которые не объяснили правила ловли. Другие же и вовсе не понимают, как водоемы и природа оказались в собственности частных лиц.

Nikolas: А арандатар мае ліцэнзію на платную рыбалку? У перачні гэтага вадаема няма, арандатар мае магчымасць толькі рыбаразвядзення, а не арганізацыі платнага аматарскага рыбалоўства. Толькі на Рудні есць такое права ў Слуцкім раене.

Генрих Наваррский: Освободить все водоемы от этих предпринимателей. Хотят разводить рыбу — пусть согласовывают с властью и копают себе водоемы.

Павел Комаров: А про рыбаков кто-то подумал? Заплатили, закормили (прикормка тоже денег стоит), а тут хоп — это пляж, а не платный водоем. И уже минус 40 рублей.

Виталий Картель: Я вообще не понимаю, почему водоемы стали чьей-то собственностью.

Максим Саванович: Виноват охранник, который обилечивал рыбаков. Он должен был предупредить рыбаков, что есть пляж и его нельзя занимать. Однажды сам был в такой ситуации, и пришлось переезжать рыбачить в другое место.

Виктор Зайкевич: Был один мужчина, который рыбачил в центре города и отгонял мамочек с колясками и детей.

Вадим Сергеевич: Вообще виноваты организаторы. А рыбакам понятно, что обидно. Они заплатили за рыбалку, топливо. Как обычно, у нас все делается через …

Татьяна Медведок: А я с дочкой так далеко не ездила. В центре города мы купались, сколько душа хотела. А сейчас все на денежных отношениях, и все по-своему правы. В городе нет места отдыха, и в этом виноваты местные власти со своей показухой.

Татьяна Пчелина: Некоторые любители рыбалки — настоящие свиньи. На водоемах после них полно окурков, бутылок, закусона. Весь мусор из лодки выбрасывают прямо в воду.