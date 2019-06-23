Politico: Путина преследуют неудачи на разных направлениях 6 23.06.2019, 13:46

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Глава Кремля сталкивается с затруднениями и дома, и за рубежом.

Каждый год российский президент Владимир Путин проводит большое шоу, в котором исполняет главную роль. Это многочасовой телемарафон вопросов и ответов, во время которого президент выслушивает жалобы людей, обещает решить их проблемы и объясняет свою точку зрения по обширному кругу тем и вопросов. А поскольку люди присылают более миллиона вопросов, организаторы этой «Прямой линии» могут их тщательно отбирать. Но в этом году во время ежегодного шоу возникла одна загвоздка. В четверг в эфире звучали неправильные вопросы типа того, что появился на экране: «Только один вопрос: когда вы уйдете?», пишет издание Politico (перевод – inosmi.ru).

Многим американцам, которых разозлило российское вмешательство в выборы 2016 года и отношение президента Дональда Трампа к России после своего избрания, Путин кажется великим мастером махинаций. Но внутри страны все выглядит иначе. Пробыв у власти почти 20 лет, Путин испытывает давление. Россиян не очень впечатляет его бравада на международной арене, и им надоел застой в национальной экономике, рост бедности, повсеместная коррупция, репрессии и многочисленные злоупотребления властью, о чем свидетельствуют опросы общественного мнения.

Путин твердо и решительно стоит у штурвала, и его власти ничто серьезно не угрожает. Однако последние события указывают на то, что может произойти перелом. Как дома, так и за границей Путин сталкивается с затруднениями и неудачами по самым разным направлениям, а разочаровавшееся население утрачивает доверие к нему и проявляет беспокойство, что может свидетельствовать о готовности россиян смело бросить вызов его власти. Как минимум, сейчас для российского президента настали непростые времена. Оглядываясь назад, мы можем обнаружить, что пик его власти и влияния уже пройден, а такой вывод наверняка эхом разнесется по всему миру.

Как в России выглядит сопротивление Путину? Весьма примечательные события произошли на прошлой неделе, когда российские власти подверглись мощному давлению, арестовав журналиста Ивана Голунова и сфабриковав против него обвинения. В итоге все закончилось тем, что обвинения против Голунова были сняты, и он вышел на свободу. В России, где журналистов, публикующих материалы с критикой в адрес Кремля, убивают, такая реакция властей на нарастающую волну протестов говорит о том, что режим нервничает, глядя на настроения общества.

Следует отметить и тот накал страстей, который возник после ареста Голунова. Журналисты и прочие россияне пошли на огромный риск, собравшись перед штаб-квартирой полиции, чтобы потребовать освобождения репортера. Три ведущие газеты, которые обычно верны Кремлю, опубликовали на первой полосе кричащие заголовки: «Мы Иван Голунов». Наверное, Путина беспокоило то, что он может показаться слабым, если отдаст приказ о снятии обвинений с Голунова — но у него было немало оснований опасаться осмелевшего населения.

Между тем, российская экономика хоть и вышла из рецессии, но развивается очень слабыми темпами. Повысивший путинскую популярность экономический бум сошел на нет, когда несколько лет назад рухнули нефтяные цены. Уровень жизни в стране снижается, а попытки правительства ограничить расходы вызывают бурную реакцию возмущения. С прошлого года, когда государство приняло решение увеличить пенсионный возраст, который сейчас почти равен средней продолжительности жизни, россияне протестуют все более страстно и решительно. Отклик у протестующих находят и разоблачительные материалы борцов с коррупцией, которые часто подвергаются арестам. Когда твоя жизнь становится лучше, можно и потерпеть, глядя на путинских дружков, которые становятся миллиардерами. Но не сейчас. Когда-то смелые действия Путина за пределами российских границ вызывали у россиян прилив патриотизма, но зарубежные авантюры больно бьют по семейным бюджетам.

Рост экономики в этом году ожидается очень слабый, около одного процента, а реальные доходы снижаются. Государство планирует крупные траты на инфраструктуру, но коррупция и международные санкции могут снизить эффект от этих вложений. Иностранные инвестиции практически исчезли. Санкции, введенные в 2014 году, когда Путин силой аннексировал украинский Крымский полуостров, а позже расширенные решением администрации Обамы в ответ на российское вмешательство в американские выборы, снизили ВВП всего на один процент, о чем сообщает МВФ. Однако ощущение беззакония, аресты и коррупция отпугивают инвесторов.

Экономическая стагнация ослабляет некогда заоблачные рейтинги популярности Путина. По данным государственной организации ВЦИОМ, российскому лидеру, который с голым торсом скакал на коне по просторам Сибири, сегодня доверяют всего 31,7 процента россиян. В 2015 году, после вторжения в Крым, уровень доверия превышал 71 процент. (Когда ВЦИОМ опубликовал эту цифру 31,7 процента, Кремль потребовал объяснений. Центр пересмотрел свою методологию подсчетов, и показатель снова подскочил до 72 процентов.) Рейтинг одобрения Путина (это немного другой показатель) остается на отметке 60 процентов. Цифра весьма внушительная, но она намного ниже, чем несколько лет тому назад, когда рейтинг одобрения президента был равен почти 90 процентам.

Российские активисты уже много лет твердят людям с Запада, что их представления о Путине как о злорадно подкручивающем свои усы злобном гении далеки от истины. Да, Путин начал интервенцию в Сирии, которая помогла спасти Башара Асада, а его наглая кампания по оказанию помощи Трампу на выборах одурачила американских избирателей. Трамп сегодня президент, и он по какой-то непонятной причине не хочет критиковать Путина. Он откладывает санкции и сопротивляется их введению, хотя конгресс утвердил их подавляющим большинством, которое исключает наложение вето.

Но если Путин ждал от Трампа снятия санкций, то его ожидания не оправдались. Он заявил телезрителям во время «Прямой линии»: «Даже если президент хочет сделать какие-то шаги навстречу… существует масса ограничений, связанных с деятельностью других властных институтов».

Путинские трюки дают сбои и в других местах. В прошлом году Греция выдворила российских дипломатов, обвинив их в попытке сорвать план по прекращению многолетнего спора из-за названия Македонии. Этот спор мешал вступлению Македонии в НАТО, и поэтому Москва не желала его урегулирования. Перехват переписки показал, что кремлевские агенты распространяли дезинформацию и платили греческим протестующим против соглашения между Грецией и Македонией. Соглашение все равно было заключено, несмотря на усилия Москвы. Геополитические замыслы России были расстроены, а заговор ее спецслужб провалился.

В Судане Россия в конце прошлого года пыталась подавить демократические протесты, цель которых заключалась в свержении режима диктатора Омара аль-Башира, который незадолго до этого побывал с визитом в Кремле. Центр «Досье», возглавляемый в Лондоне бывшим узником и критиком Путина Михаилом Ходорковским, нашел и показал Си-эн-эн документы, указывающие на то, что связанные с Кремлем деятели давали Баширу советы о подавлении демонстраций. (Эксперты говорят, что Россия считает Судан ключевым звеном в своих планах по расширению влияния и деловой активности в Африке.) План по спасению Башира провалился, потому что протестующие сумели его свергнуть. Но военные в Судане остаются у власти.

Если Путин почувствует, что его власть ослабевает, это может повлиять на его поведение на международной сцене. Он может попытаться перехватить инициативу, бросая новые вызовы США, а может и окопаться на занимаемых позициях, сосредоточив внимание на внутренних проблемах. Так или иначе, Запад непременно почувствует результаты его действий, потому что Москва активно пытается посеять разногласия между западными странами. Американские спецслужбы полагают, что он по-прежнему настроен на вмешательство в выборы 2020 года. А волна национализма в Европе привела к власти его единомышленников, которые очень хотят улучшении отношений с Россией. Это помешает дальнейшим попыткам Евросоюза сдержать Путина.

Президентский срок Путина подойдет к концу в 2024 году. У него есть время и средства, чтобы укрепить свою власть. Но мантия его кажущейся непобедимости разорвана в клочья, особенно внутри страны. Прошло почти 20 лет с тех пор, как Путин пришел к власти, и россияне теряют веру в его навыки и мастерство. Им начинает казаться, что он утратил былую сноровку и оторвался от жизни. Критики, которым удается спрашивать на телевидении, когда он уйдет, задают себе вопрос о том, а нельзя ли вытолкать его побыстрее, или по крайней мере, заставить его осуществить реформы.